"Bravo, momci, bravo": Đoković ironično aplaudirao svom timu, samo su ga gledali iz lože

Novak Đoković ironično je aplaudirao svom timu tokom poraza u Šangaju, bio je vidno ljut zbog toga što nije uspio da prođe u finale turnira

Izvor: Printscreen/Arena tenis

Novak Đoković nije uspio da prođe u finale turnira u Šangaju. Zaustavljen je u polufinalu od 204. tenisera svijeta Valentina Vašeroa (6:3, 6:4). Nije teniser iz Monaka odigrao toliko dobar meč koliko Srbin nije mogao da se izbori sa zdravstvenim problemima.

Mučio ga je kuk, tražio je masaže, medicinski tajm-aut, pio je tablete protiv bolova. Radio je sve što je mogao da ostane u igri. Odbio je da se preda, ali ništa od toga nije dalo rezultat. Na kraju je imao i ironičan aplauz za svoj tim. Bilo je to pred početak posljednjeg gema kada je pretrpio brejk sa tri duple servis-greške.

"Bravo, momci, bravo", ironično je aplaudirao ljudima koji su u njegovoj loži. Bio je vidno ljut i bijesan zato što nije uspio da pruži veći otpor i to je način na koji je izbacio frustraciju iz sebe.

U loži su bili trener Boris Bošnjaković, fizioterapeut Miljan Amanović, bivši sparing partner koji je sada tim menadžer Karlos Gomez Erera i njegov stric Goran Đoković, predsjednik TSS. Svi oni su ga samo gledali i nisu mu odgovarali ništa u tim momentima, dok je to posebno teško palo Miljanu koji je skinuo kačket u tim momentima.

"Zaslužio si, bravo"

Po završetku meča Đoković nije dozvolio rivalu da spomene njegovu povredu niti bilo šta u tom smislu. Odmah mu je stavio do znanja da je potpuno zaslužio pobjedu.

"Zaslužio si, igrao si nevjerovatno. Zaslužio si ovo", rekao mu je Đoković na mreži.