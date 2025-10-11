logo
"Ućutkaj ga, brate, molim te": Đoković se mučio, a jedan čovjek ga je dodatno iznervirao

"Ućutkaj ga, brate, molim te": Đoković se mučio, a jedan čovjek ga je dodatno iznervirao

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković bio je ljut u drugom setu zbog konstantnog dobacivanja jednog navijača, pa je molio njegov tim da reaguje i da mu pomogne...

Navijač nervirao Novaka Đokovića Izvor: Printscreen/Arena tenis

Novak Đoković se mučio u polufinalu turnira u Šangaju. Ne toliko zbog igre Valentina Vašeroa, koliko zbog svojih zdravstvenih problema i muka koje sa tim ima. Povrijedio se, tražio je ljekarsku pomoć i pio lijekove protiv bolova, a to nije jedina stvar koja ga je nervirala.

U petom gemu drugog seta ga je iznervirao jedna navijač. Kada je promašio prvi servis, neko sa tribina je u želji da mu pruži podršku počeo da viče i to u momentima dok se spremao za drugi servis. To mu je zasmetalo.

"Ućutkaj ga, brate, molim te", rekao je Đoković svom timu. U loži su sjedili trener Boris Bošnjaković, fizioterapeut Miljan Amanović, bivši sparing partner, a sada tim menadžer Karlos Gomez Erera i njegov stric i predsjednik TSS Goran Đoković.

Pretpostavlja se da je to bilo upućeno Amanoviću i da je njemu tražio pomoć.

Umočio glavu u ledenu vodu

Izvor: Printscreen/Arena tenis

Tražio je Novak bilo kakav način da pomogne sebi i da olakša zbog velike vlažnosti vazduha i svih problema u Šangaju, pa je našao novitet - umočio je glavu u hladnu vodu.

Bilo je to u pauzi između gemova, pa je i to bio neki način da riješi probleme koje ima.

