Anonimus srušio Đokovića, pa osvojio titulu u Šangaju: 204. teniser svijeta pobijedio rođaka u finalu

Anonimus srušio Đokovića, pa osvojio titulu u Šangaju: 204. teniser svijeta pobijedio rođaka u finalu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Valentin Vašero pobijedio je rođaka Artura Rinderkneša i osvojio titulu na turniru u Šangaju. U polufinalu je pobijedio Novaka Đokovića

valentin vasero osvojio titulu u sangaju Izvor: Chen Haoming / Xinhua News / Hector RETAMAL / AFP / Profimedia

Valentin Vašero je osvojio titulu na Mastersu u Šangaju. Malo ko je znao za njega do prije samo desetak dana, a sada je šampion. U finalu je pobijedio svog rođaka Artura Rinderkneša poslije preokreta - 4:6, 6:3, 6:3. Nestvarna pobjeda 204. tenisera svijeta koji nastupa pod zastavom Monaka.

U polufinalu je Vašero došao do najveće pobjede u karijeri, srušio je povrijeđenog Novaka Đokovića, a onda otišao i korak dalje. Turnir je započeo izvan 200 najboljih na svijetu, a ova titula donela mu je skok od čak 164 pozicije, pošto će od ponedjeljka biti 40. igrač na svijetu. Zaista nevjerovatno.

Nije mogao ni sam da veruje šta je uspeo da uradi. Kada je napravio brejk i završio meč, prišao je prvo svom rođaku Arturu, zagrlili su se, dobio je čestitke i onda je bio na ivici suza. Odmah je otišao do svoje lože, pozdravio se sa svojim najbližima i prvo sa njim podelio uspeh. Sve to je iz jedne od loža gledao i Rodžer Federer koji je bio na finalu.

Drugi put u istoriji

Zanimljivo je da je ovo drugi put u istoriji da članovi iste porodice igraju u finalu nekog turnira. Kome je to pošlo za rukom? Samo sestrama Vilijams. Serena i Venus igrale su na finalima na grend slemovima i Masters turnirima, a sada su tu učinili Vašero i Rinderkneš.

Oni su tako ispisali neke nove stranice istorije i postali prvi u muškoj konkurenciji koji su se našli u finalu nekog velikog turnira. Ceremoniju dodjele pehara čekali su zajedno, sjedili su jedan pored drugog i ćaskali.

(MONDO)

Tagovi

Tenis

