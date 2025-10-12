"Novak ovo neće promijeniti koliko god da ga boli": Podijelio Ðokovićev snimak, da bude lekcija svima

Dan nakon poraza Novaka Đokovića u polufinalu Mastersa u Šangaju i dalje se priča o njegovom gospodskom potezu.

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković poražen je polufinalu Mastersa u Šangaju od 204. tenisera sveta Valetina Vašeroa koji je potom osvojio svoj prvi trofej u karijeri. Dan kasnije i dalje se govori o gospodskom gestu Đokovića koji je poslije iscrpljujućeg meča i povrede imao snage da uputi motivacione riječi rivalu koji ga je upravo nadigrao.

"Zaslužio si, zaslužio si, igrao si nevjerovatno. Zaslužio si", ponovio mu je Novak na mreži i čestitao mu od srca.

Koliko je Đoković veliki čovjek, u jednoj rečenici opisao je poznati novinar Bastijen Fačan.

"Jedna stvar o Novaku Đokoviću - ovo neće promijeniti koliko god da ga boli", napisao je i podijelio snimak na kome Đoković čestita Vašerou.

One thing about Novak Djokovic - he will keep it classy at the net after a loss, however painful it ishttps://t.co/l1ksT0RGUW — Bastien Fachan (@BastienFachan)October 11, 2025

Zbog ovog gesta srpskog šampiona se oglasio i Boris Beker koji je imao sličnu poruku. Đoković je ostavio objavu na društvenim mrežama u kojoj čestita Vašerou i zahvaljuje sa navijačima, da bi njegov nekadašnji trener kratko poručio: "Ti si jednostavno klasa."

Oduševio i na konferenciji

"Želim da čestitam Valentinu na plasmanu u svoje prvo finale Mastersa. Od kvalifikacija, to je nevjerovatna priča. Rekao sam mu na mreži da je imao nevjerovatan turnir, ali više od toga da je njegov stav veoma dobar, a i njegova igra je bila nevjerovatna. Dakle, sve se vrti oko njega. Želim mu sve najbolje u finalu i da bolji igrač danas pobijedi", rekao je Srbin.

Upitan je da kaže nešto više o svom fizičkom stanju: "Ne. Sljedeće pitanje, molim", rekao je Nole koji nije htio ništa da umanji od pobjede Valentina Vašeroa.