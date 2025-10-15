Miško Ražnatović o koledž košarci: "Prije tri godine im se nisam javljao, sada imaju prednost nad trenerom Olimpijakosa"

Miško Ražnatović komentarisao je odlazak mladih evropskih igrača na koledž u SAD.

Izvor: MN PRESS

Miško Ražnatović kao jedan od panelista sportsko-poslovne konferecije "Adria Sports Conference" govorio je o problemu koji je u posljednje vrijeme sve više zastupljen u evropskoj košarci.

Naravno radi se o koledž košarci i odlasku mladih igrača "preko okeana". Timovi u NCAA su počeli da daju ozbiljan novac mladim igračima, a tu je naravno i aspekt školovanja koji je pored finansija jako privlačan roditeljima talentovanih košarkaša.

Ražnatović je uporedio period od prije tri godine kada, kako kaže nije htio da razgovara sa trenerima ekipa sa koledža, dok danas imaju prednost na trenerima evroligaških klubova.

"Vremenom se promijenila moja pozicija, ljudi sa više respekta pričaju. Fini su i ljubazni. Promjene su ogromne u ovom poslu i mislim da sam odgovorio dobro na njih. Prije tri godine nisam htio pričati sa trenerom neke koledž ekipe, a on danas ima npr. prednost nad trenerom Olimpijakosa", iskren je bio Ražnatović.

Izvor: Rich Graessle/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

On je otkrio i jednu zanimljivu pojavu i prije ekspanzije koledža košarke, a vezana je za drugi kraj svijeta.

"Pred Olimpijske igre u Pekingu smo shvatili smo da će Kinezi potrošiti mnogo novca na 3X3 ekipe. Bilo je mnogo ekipa tamo, gdje su igrali strani igrači i skupljali bodove da idu na Olimpijske igre. Mi smo jedini napravili odjel za to. Niko nikad nije to napravio i napravili smo mnogo ugovora i svi su dobro finansijski prošli. Onda je stigao taj koledž“, kaže Ražnatović i dodaje:

„Prošle godine sam bio po prvi put na NCAA finalu, jedini evropski agent. Da me je neko prethodnih godina zvao na to, samo bi se nasmijao. Imam 19 igrača tu i prosječna zarada na tim ugovorima je sedam cifara."

Pomenuo je i fenomen Dubaija.

Izvor: MN PRESS

"Teško je bilo ubijediti igrače da idu u Dubai, a sada svi žele tamo i oni koji su tamo žele da ostanu. Pokazao sam da želim uspjeh tom projektu."

Slikovito je objasnio koliko su se principu u NCAA promijenili u posljednjih nekoliko godina.

"Koledž sada daje ogromne novce igračima, prije dvije godine ako sjedim sa košarkašem i platim mu kafu dva dolara, on može imati problem jer krši taj princip amaterizma."

"Previše se diže panika"

Ražnatović smatra da problem nije toliki kolikim se predstavlja.

"Mislim da se previše diže panika. Tu nema povratka, to će biti dobro i Evropa to neće moći da brani. Ti mladi igrači odlaze zbog finansija, ali razlog broj 1 je da nemaju gdje da igraju. Mnogi su otišli za strašne ugovore iz Mege, ali da su imali opciju 10-15 minuta u evroligaškom timu, ne bi otišli siguran sam. Jednostavno nemaju izbora. Govorio sam igračima da idu u neke npr. manje španske timove gdje će dobiti minutažu. Na koledžu igraju i dobijaju 20 puta više novca", objašnjava Ražnatović.

Za kraj otkrio je kako će ova „kriza“ vezana za odlazak na koledž završiti.

"Biće teško dvije godine, a onda će se krenuti vraćati. Postaće dobri igrači jer ne mogu svi u NBA. Vratiće se sa 25 godina u odličnom stanju i koji su igrali četiri godine. Biće spremni da se uključe u ozbiljnije projetke. I Amerikanci završe koledž i dođu kod nas", zaključio je Ražnatović.