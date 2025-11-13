Nemanja Nedović se vraća gdje je sve počelo: "Znam šta mogu da očekujem"

Nemanja Nedović spreman je da istrči na parket Beogradske arene i potpuno novoj ulozi.

Srpski bek Nemanja Nedović vraća se po prvi put pred navijače Crvene zvezde otkad je ljetos napustio Beograd i pojačao Monako. Crveno-bijeli su trenutno četvrti sa skorom 7-3, dok su "kneževi" odmah iza sa 6-4.

Biće ovo izuzetno zanimljiv okršaj, a u prvom planu biće Saša Obradović koji je vodio Monako do Fajnal-fora Evrolige, kao i Nedović koji je maštao da karijeru završi u crveno-bijelom dresu. Ipak, putevi su im se razšli, pa je dobio novu šansu za dokazivanje.

"Igranje protiv Crvene zvezde će definitivno biti veliki trenutak za mene. Veoma je posebno vratiti se na ovu arenu gdje je sve počelo za mene, u moj rodni grad. Pokušaću da se fokusiram na igru, kako znam i umem. Ključ će biti da se koncentrišemo na sebe i na košarku, da blokiramo sve ostalo, atmosferu, tribine... Moramo da se fokusiramo na sprovođenje našeg plana igre, a to nije lak zadatak u ovako bučnoj i zagrijanoj areni. Crvena zvezda je tim koji je povratio samopouzdanje sa Sašom Obradovićem. Znamo šta da očekujemo", rekao je Nedović pred meč u Beogradskoj areni.

Zašto je napustio Zvezdu?

Nedavno je prekinuo ćutanje i otkrio kako je došlo do prekida saradnje. "Iskreno, mislio sam da ću tamo završiti karijeru. Sve je išlo u tom pravcu", rekao je Nedović o Zvezdi i dodao: "Ne mogu da kažem da mi nije palo na pamet, naročito prošle godine kada mi je isticao ugovor, da možda odem još dvije ili tri godine negde u inostranstvo - da se opet osjetim važnim, da osjetim ljubav navijača. Palo mi je to na pamet, ali nije djelovalo realno jer sam tek bio produžio ugovor na još dvije godine, i sve je vodilo ka tome da ostanem u Zvezdi, pa je to bilo pomalo iznenađenje".

Svakako, objeručke je prihvatio šansu koja mu se ukazala u Monaku gdje je zadovoljan ulogom koju mu je namijenio Vasilis Spanulis.

"Ali iskreno, da mi je neko prije četiri mjeseca rekao da ću biti u Monaku - bio bih presrećan. Ne bih vjerovao, ali bih rekao: 'Naravno, prihvatam objema rukama'. Samo su odlučili da idu u drugom pravcu. Ali mjesec dana prije toga odlučili su da mi daju novi dvogodišnji ugovor, tako da ne znam šta se moglo promijeniti u tih mjesec dana. To je pitanje za njih. Niko me nije pozvao. Samo su rekli Milanu Dozetu, sportskom direktoru, da mi javi. On je jedini koji me nazvao. Niko drugi, iako sam mislio da smo bliski, nije se javio", ispričao je Nedović za "BasketNews".