Najvredniji stranac u Srbiji igra u Surdulici: Došao besplatno, vrijedi milione, a ima i srpski pasoš

Daglas Ovusu iz Radnika iz Superlige je hit srpskog prvenstva i blizu je transfera.

Izvor: MN PRESS

Radnik iz Surdulice ozbiljno je raširio svoju skauting mrežu prethodnih godina i uspio je ispod radara da dovede talentovanog fudbalera Daglasa Ovusua, trenutno najvrednijeg stranca u Srbiji. U pitanju je 19-godišnjak iz Gane koji je oduševio tokom ove jeseni i za koga Radnik već ima milionske ponude, ali im odolijeva za sada.

Kako prenosi "Mozzart Sport", Radnik je već odbio ponudu od 2,5 miliona evra za Ovusua koju je poslao egipatski Al Ahli, pošto vjeruju na jugu Srbije da mogu još više novca da dobiju za svog fudbalera.

Radi se o desnom krilu koje je poniklo u Asekemu iz Gane. Ovusu je došao u avgustu 2024. godine i polako se prilagođavao na uslove u Srbiji, da bi ove jeseni eksplodirao i postigao sedam golova za Surduličane, uključujući i onaj za pobjedu protiv Novog Pazara na "zatvaranju" prvog dijela prvenstva.

Daglas Ovusu gol za Radnik Izvor: YouTube/Mozzart Bet Superliga Srbije

Inače je Ovusu dobio i srpske papire tako da bi u teoriji mogao i da igra za reprezentaciju Srbije, pošto do sada nije nastupao niti jednom za mlađe kategorije reprezentacije Gane, kamoli za seniorski tim.

Prošle sezone je inače bio primijećen i u Prvoj ligi Srbije kada je postigao dva gola i imao deset asistencija, tako da je bio jedan od najzaslužnijih za povratak Surduličana u Superligu. Ove sezone još bolje igra i potpuno je eksplodirao kod mladog trenera Marka Jakšića koji je za sada izvukao maksimum iz njega.

Interesantno je da su Surduličani prije nekoliko godina imali i Samuela Ovusua, koji nije u srodstvu sa Daglasom, a koga su prodali u Tursku, dok je potom Čukarički zaradio još više od njega.