Kajl Edmund završio karijeru: "Otišao je u penziju, pobijedio je Đokovića"!

Britanski teniser Kajl Edmund otišao je u penziju, a Britanci posebno ističu podatak da je pobijedio Novaka Đokovića. Bilo je to na turniru u Madridu.

Britanski teniser Kajl Edmund odlučio je da ode u penziju sa 30 godina. Nažalost, problemi sa povredama uzeli su danak, shvatio je da ne može da igra na željenom nivou i odlučio je da "okači reket o klin". Tamošnji mediji ga opisuju kao "čovjeka koji je dobio Novaka Đokovića".

U pitanju je jedan od njihovih sedam okršaja, ujedno i jedini koji je pripao Kajlu. Bilo je to na turniru u Madridu 2018. godine kada je Edmund slučajno došao do trijumfa poslije tri seta - 6:3, 2:6, 6:3. I to u sezoni u kojoj je Novak imao velike probleme sa povredom i pokušavao je da se vrati u vrh svjetskog tenisa, bio je izvan top10 tada. U svim ostalim duelima je Srbin slavio, izgubio je ukupno dva seta u preostalih šest mečeva.

Kyle Edmund at his bestpic.twitter.com/U2OZiTfPSx — LTA (@the_LTA)August 18, 2025

"Osjećam da je pravo vrijeme za to. U posljednjih pet godina imao sam tri operacije i druge probleme sa povredama, sa zglobom, kukom, stopalom. Mogu da kažem da sam dao sve od sebe u karijeri, da sam pokušao da se vratim i ne žalim ni zbog čega", rekao je Edmund, a njegov najbolji rang u karijeri bilo je 14. mjesto.

Rođen u Južnoj Africi, igrao za Britaniju

Zanimljivo je da je Kajl Edmund rođen u Johanesburgu (Južna Afrika). Otac Stiven je rođen u Velsu, ali je odrastao u Zimbabveu i živio je u Južnoj Africi, dok je njegova majka Deniz iz Južne Afrike. Preselili su se u Britaniju kada je imao samo tri godine i tamo je odrastao. Roditelji su uložili veliki novac u njega na početku karijere, poslije čega je imao pomoć i britanske teniske federacije.

Kao mali igrao je kriket i bavio se plivanjem i sa 10 godina je odlučio da pređe na tenis. U karijeri je radio sa nekoliko trenera od kojih je svakako najpoznatiji Greg Rusedski. Takođe voli fudbal i navija za Liverpul.

"Ja sam oduvijek bio odlučna osoba i iste te principe i sve što sam naučio primijeniću u narednom poglavlju svog života", poručio je Edmund.