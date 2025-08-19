"Nikad ne otpisujte Novaka Đokovića, srpskog snajpera"

Srpski teniser Novak Đoković nije osvojio grend slem od US Opena 2023. godine, može li do rekordne titule?

Srpski teniser Novak Đoković stigao je u Njujork gdje će pokušati da osvoji 5. US Open u karijeri. Prije primarnog takmičenja u singlu, oprobaće se u miks-dublu zajedno sa Olgom Danilović. Posljednjih dana vodi se polemika o tome koliko je srpski as zaista spreman za novi grend slem izazov, s obzirom na to što je posljednji takmičarski meč odigrao u polufinalu Vimbldona kada je poražen od Janika Sinera.

Nema sumnje da će do rekordnog 25. grend slem pehara morati preko Karlosa Alkaraza i Janika Sinera koji su osvojili posljednjih sedam velikih turnira, ali je Italijan predao finale Sinsinatija nakon odigranih pet gemova i pitanje je u kakvom stanju će biti na US Openu.

Dakle, Đoković će poslije mjesec i po dana po prvi put na teren, ali poznati teniski stručnjak i nekadašnji trenera sestara Vilijams Rik Mejsi ne vidi pretjerani problem u tome. On smatra da Srbina niko ne smije da otpiše uprkos svim okolnostima.

"Nikad ne otpisujte srpskog snajpera, čovjeka od gume. Po mom mišljenju, najvećeg igrača koji je je uzeo reket u ruke. Nikad ga ne otpisujte. Jedini način na koji može da uzme slem, to se neće desiti na šljaci jer je previše fizički zahtjevno u tri dobijena seta, to je previše za tijelo. Ako žrijeb bude korektan i recimo ako se Alkaras ili Siner povrede, ili bude par predaja... Dakle, ako se sve složi, apsolutno ima šanse. On može da uzme US Open jer i dalje ima sve. Mora da se pobrine da ne igra mečeve u četiri ili pet sati, to bi bilo fizički i mentalno teško za njegovo tijelo. Dakle, ako mu žrijeb bude naklonjen i nešto bude sa Sinerom ili Alkarasom, sve se mijenja. Definitivno može da uzme US Open, ali mora dosta toga da se poklopi. Međutim, ako bude imao niz teških mečeva, a onda još da igra sa ovom dvojicom, to bi bilo prezahtjevno", rekao je Mejsi.

Konors sličnog stava, ali jedno ga brine

Iako su mnogi skeptični i dalje niko ne smije da ga otpiše u potpunosti. Nedavno je i Džimi Konors iznio sličan stav. "Imam osjećaj da mu se poraz u polufinalu Vimbldona nije nimalo dopao. Izgubiti tri seta na taj način. Nije navikao na to, to nije on, to nije njegova igra. Zato vjerujte mi, taj momak ima nešto u rukavu za US Open, što bi moglo da iznenadi mnoge ljude i znate šta, volio bih da to vidim", rekao je legendarni teniser.

Ipak, on je više zabronut od Mejsija. "Brine me jedna stvar u vezi Novaka Đokovića. Nema mečeve na betonu iza sebe. Volio bih da je došao u Sinsinati i imao dva ili tri izazova. Ovako ne znamo šta možemo da očekujemo od njega", istakao je Konors nedavno.

