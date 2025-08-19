Gdje je Novak Đoković? Sad to zna cijeli svijet: Srbin objavio snimak na Instagramu pred početak US opena

Novak Đoković stigao je u Njujork i tamo će se prvo sa Olgom Danilović takmičiti u miks dublu. Upravo je sa njom odradio i prvi trening.

Izvor: Printscreen/Instagram/Djokernole

Gdje je Novak Đoković? Pitanje na koje se čekao odgovor u posljednja 24 sata je dobilo odgovor - u Njujorku je. Bilo je dilema da li će Srbin da stigne u Ameriku, slike i snimci su se pojavljivali iz Crne Gore, postojala je strepnja da će odustati od miks dubla na US openu, ali se to definitivno neće dogoditi.

Najbolji teniser svih vremena došao je u "veliku jabuku" i to tako što nije bilo objava na društvenim mrežama, nisu ga fanovi "ulovili" na aerodromu, došao je i sam objavio da je stigao. Na svojim društvenim mrežama. I to je otišao odmah na trening sa sunarodnicom.

Novak i Olga trenirali su na stadionu "Artur Eš" i tako počeli sa pripremama za miks dubl i ono što ih čeka. Boriće se za milion dolara na posljednjem grend slemu sezone. Prvi rivali biće im Rusi - Mira Andrejeva i Danil Medvedev. Meč je na programu večeras oko 21 čas po našem vremenu.

Novak New York@DjokerNolearrives at the US Open.pic.twitter.com/sfqW3pppo3 — US Open Tennis (@usopen)August 18, 2025

Hoće li biti povlačenja?

Održan je žrijeb za miks dubl i ako prođu ruski tandem igraće sa pobjednikom meča između Džesike Pegule i Džeka Drejpera i Eme Radukanu i Karlosa Alkaraza. U drugom dijelu žrijeba su Janik Siner i Katerina Sinijakova koji igraju protiv Saše Zvereva i Belinde Benčić.

Hoće li biti povlačenja? Moguće je. U finalu turnira u Sinsinatiju igrali su upravo Alkaraz i Siner i Italijan mu je predao meč pri rezultatu 5:0 u prvom setu. Imao je zdravstvene probleme i pitanje je da li će biti spreman za miks dubl.