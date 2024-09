Jorgos Printezis se prisjetio Dude Ivkovića.

Izvor: Nikola Krstic / Shutterstock Editorial / Profimedia

Jorgosu Printezisu je Olimpijakos povukao dres, a on se na emotivnoj ceremoniji prisjetio Dude Ivkovića. Printezis se 2022. penzionisao, a dvije godine kasnije Olimpijakos je povukao njegov čuveni dres sa brojem 15. Na ovaj način Grk je postao tek drugi igrač u timu iz Pireja čiji je dres povučen. Prethodno je tu počast imao Vasilis Spanulis.

Brojne košarkaške legende su prisustvovale ovom događaju, a Printezis im se posebnim riječima obratio: "Ljudi koji su mi bliski znaju kako se osjećam prema njima, to mogu da prepoznaju kroz moja djela. Hvala vam što ste me počastvovali svojim prisustvom, čak i na ovoj vrućini. Želim da zahvalim Olimpijakosu što mi je priredio veče iznad svih mojih snova".

Uslijedile su zahvalnice posebnim ljudima, među njima se našao i trener Crvene Zvezde Janis Sferopulos.

"Kostas Papanikolau je neko prema kome osjećam posebnu ljubav. Srećni ste što je on kapiten ovog tima. To govorim iz srca. Spanulis je moj brat. Nevjerovatno sam ponosan i srećan. Istina je da sam nekada mrzio košarku i izbjegavao je. Možda sam se zato i zbližio sa trenerom Sferopulosom. Zajedno smo postigli toliko toga, igrali u dva finala i prošli kroz sve. Kao saigrač, trener i predjsednik, brinuo je o nama kada je tim bio u tranziciji", rekao je Printezis.

Vidi opis Jedino mu je čuveni Srbin falio na oproštaju: Printezis se sjetio ko je uvijek vjerovao u njega! Jorgos Printezis Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Nikola Krstic / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 10 10 / 10

Na kraju, posebne riječi bile su upućene legendarnom srpskom treneru Dušanu Ivkoviću. "Bio bih srećan da je Dušan Duda Ivković ovdje. Vjerovao je u mene i mnogo mi pomogao. Volio bih da je sada sa nama".

Printezis je najveći dio karijere proveo u Olimpijakosu, sa kratkim periodima u drugim klubovima. Od 2002. do 2009. bio je dio tima iz Pireja, a u sezoni 2006/07 bio je na pozajmici u Olimpija Larisi. Zatim je od 2009. do 2011. igrao za Malagu, da bi se 2011. vratio u crveno-beli dres koji je sa ponosom nosio do 2022. Dva puta je osvajao Evroligu i Kup Grčke, a četiri puta Prvenstvo Grčke. U dresu reprezentacije 2009. odvojio je bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Poljskoj.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!