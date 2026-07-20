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UEFA napravila podgrupe: Evo ko su mogući rivali Borca, Zrinjskog i Veleža u 3. kolu Konferencijske lige!

UEFA napravila podgrupe: Evo ko su mogući rivali Borca, Zrinjskog i Veleža u 3. kolu Konferencijske lige!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Žrijeb će biti obavljen danas u 14.00 časova.

Mogući protivnici Borca Zrinjskog i Veleža u Konferencijskoj ligi Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Fudbaleri Borca, Veleža i Zrinjskog saznaće ovog ponedjeljka imena potencijalnih rivala u trećem kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu.
Mečevi ove runde igraju se 6. i 13. avgusta, a Evropska fudbalska federacija je na dan samog izvlačenja kreirala podgrupe i skratila spisak mogućih rivala.

Tako su mogući protivnici crveno-plavih, koji se nalazi u "stazi šampiona", ostali Tre Fiori (San Marino) i pobjednik dvomeča ML Vitebsk (Bjelorusija) – Sutjeska (Crna Gora).

Borac, shodno visokom koeficijentu, ima status nosioca, baš kao i Zrinjski, koji se nalazi u "glavnoj stazi". Mogući rivali Mostaraca nakon pravljenja podgrupa su pobjednici dvomeča Vaduc (Lihtenštajn) – Atletik Eskaldes (Andora), GAIS (Švedska) – Nordsjeland (Danska) i Šelburn (Irska) – Nome Kalju (Estonija) te poraženi tim iz dvomeča drugog kola Lige Evrope Tromse (Norveška) – Hradec Kralove (Češka).

Velež je jedini bh. tim koji je nepovlašten prilikom današnjeg žrijeba koji počinje u 14.00 časova. Na listi mogućih rivala "rođenih" nalaze se pobjednici dvomeča Čerkasi (Ukrajina) – Gent (Belgija), HJK Helsinki (Finska) – Kolerejn (Sjeverna Irska) i RFS (Letonija) – Vestri (Island), kao i poraženi timovi iz dvomeča drugog kola Lige Evrope Bešiktaš (Turska) – Mitjiland (Danska) i Tvente (Holandija) – Ferencvaroš (Danska).

Naravno, bh. timovi prvo moraju da preskoče prethodne prepreke. Borac za rivala ima moldavski Petrokub, Zrinjski će za protivnika imati islandski Valur, dok najteži posao ima Velež koji će u drugoj rundi ukrstiti koplja sa slovačkom Dunajskom Stredom.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Konferencijska liga fudbal FK Borac HŠK Zrinjski FK Velež

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