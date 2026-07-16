Uživo Milsami - Velež: "Rođeni" promašili zicer u Moldaviji

Fudbaleri Veleža od 19 časova gostuju ekipi Milsamija u Moldaviji u revanšu prvog kola kvalifikacija Konferencijske lige.
Velež želi prolaz u drugo kolo Konferencijske lige.
"Rođeni" su u prvoj utakmici na zeničkom "Bilinom polju" remizirali sa moldavskim Milsamijem (1:1) nakon pogotka Leonida Ignatova u 92. minutu.
Tim Ibre Rahimića nije mogao da registruje nova pojačanja zbog sankcija FIFA, koje bi uskoro trebale biti ukinute, a bez novih igrača će nastupiti i u revanšu na stadionu u Orheiju. Uprkos tome, Mostarci su optimisti i vjeruju da mogu preskočiti prvu evropsku prepreku i zakazati dvomeč sa slovačkom Dunajskom Stredom.
Ostanite uz MONDO, pratićemo uživo meč u Moldaviji.
43' Novi žuti karton
Opet za igrača Milsamija, Desija Neta, koji je rukama zaustavio Salčina.
41' Opomena i za igrača Milsamija
Nukić je fauliran, a sudija iz Škotske pokazao žuti karton Holanđaninu Henosu Asmelašu.
40' Žuti karton
Požutio je igrač Veleža Aldin Mešić zbog povlačenja protivnika.
34' Stopostotona šansa za Velež!
Spahić je prošao po lijevoj strani i vratio povratnu loptu, gdje se obrukao Salčin, koji je katastofalno šutirao.
27' Dalekometni udarac "rođenih"
Ovoga puta, potegao je Babić sa 25 metara, ali visoko iznad prečke.
23' Žestok sudar
Nigerijac Kristofer Nvaeze je ostao da leži nakon sudara sa Spahićem, međutim, poslije ukazane pomoći, nastavio je igru.
20' DUJMOVIĆ!
Nino Stojanović je šutirao odlično iz slobodnog udarca iskosa sa lijeve strane, ali golman domaćina je odbranio za korner Veleža.
14' Probao je i Velež
Centrirao je Salčin, međutim golman Milsamija Filip Dujmović, koji je nekadašnji čuvar mreže Željezničara, interveniše bez problema.
8' Polušansa za domaće
Centaršut sa desne strane, na koji su zakaznili napadači Milsamija.
Prilika za Milsami. Ubačaj sa desne strane, ali nisu uspjeli uputiti udarac prema golu.
5' Ispitivanje snaga
Uglavnom se igra na sredini terena.
1' Počeo je meč u Moldaviji
Sudija iz Škotske Dankan Nikolson je dao znak za početak meča između Milsamija i Veleža.
Sarajevo završilo takmičenje
Inter Turku je savladao "bordo" tim poslije preokreta (2:1) i eliminisao predstavnika BiH u Konferenijskoj ligi.
Evo startnih 11
Milsami: Dujmović, Angelov, Nvaeze, Čele, Odubia, Muringen, Kalabatama, Asmelaš, Takji, Fonkeu, Desio Neto.
Velež: Ribić, Abdulah, Nukić, Hrkać, Spahić, Salčin, Mešić, Omerović, Duranović, Stojanović, Babić.
Šta je rekao trener Veleža pred revanš?Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić
Ibro Rahimić, trener Veleža istakao je bi prolazak u narednu rundu bio veliki uspjeh "rođenih", zbog brojnih problema i sankcija FIFA.
"Imamo samo nekoliko standardnih igrača iz prošle sezone, a zbog zabrane registracije novih fudbalera ne možemo koristiti sve igrače koje smo doveli. Ne želim kukati, moramo izvući maksimum iz onoga što imamo", poručio je Rahimić.
Škoti dijele pravdu
UEFA je za ovaj meč delegirala škotske sudije - glavni arbitar biće Dankan Nikolson sa pomoćnicima Kalumom Spensom i Kristoferom Džentlsom, dok je četvrti sudija Danijel Mekfarlan.
Šta ako Velež uspije da prođe?
Mostarci će u slučaju da eliminišu Milsami igrati protiv Dunajske Strede - prvi meč na rasporedu je 23. jula u Slovačkoj, a revanš sedam dana kasnije najvjerovantije opet u Zenici.
DOBRO DOŠLI
Dobro došli u MONDO prenos utakmice koja počinje u 19.00 časova.