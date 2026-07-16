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Uživo Milsami - Velež: "Rođeni" promašili zicer u Moldaviji 0
Milsami Velež uživo prenos livestream MY TV
Milsami Velež uživo prenos livestream MY TV
0

Uživo Milsami - Velež: "Rođeni" promašili zicer u Moldaviji

Fudbaleri Veleža od 19 časova gostuju ekipi Milsamija u Moldaviji u revanšu prvog kola kvalifikacija Konferencijske lige.

Velež želi prolaz u drugo kolo Konferencijske lige.

"Rođeni" su u prvoj utakmici na zeničkom "Bilinom polju" remizirali sa moldavskim Milsamijem (1:1) nakon pogotka Leonida Ignatova u 92. minutu.

Tim Ibre Rahimića nije mogao da registruje nova pojačanja zbog sankcija FIFA, koje bi uskoro trebale biti ukinute, a bez novih igrača će nastupiti i u revanšu na stadionu u Orheiju. Uprkos tome, Mostarci su optimisti i vjeruju da mogu preskočiti prvu evropsku prepreku i zakazati dvomeč sa slovačkom Dunajskom Stredom.

Ostanite uz MONDO, pratićemo uživo meč u Moldaviji.

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
19:45

43' Novi žuti karton

Opet za igrača Milsamija, Desija Neta, koji je rukama zaustavio Salčina.

19:42

41' Opomena i za igrača Milsamija

Nukić je fauliran, a sudija iz Škotske pokazao žuti karton Holanđaninu Henosu Asmelašu. 

19:40

40' Žuti karton

Požutio je igrač Veleža Aldin Mešić zbog povlačenja protivnika. 

19:35

34' Stopostotona šansa za Velež!

Spahić je prošao po lijevoj strani i vratio povratnu loptu, gdje se obrukao Salčin, koji je katastofalno šutirao. 

19:28

27' Dalekometni udarac "rođenih"

Ovoga puta, potegao je Babić sa 25 metara, ali visoko iznad prečke. 

19:27

23' Žestok sudar

Nigerijac Kristofer Nvaeze je ostao da leži nakon sudara sa Spahićem, međutim, poslije ukazane pomoći, nastavio je igru.

19:21

20' DUJMOVIĆ!

Nino Stojanović je šutirao odlično iz slobodnog udarca iskosa sa lijeve strane, ali golman domaćina je odbranio za korner Veleža. 

19:18

14' Probao je i Velež

Centrirao je Salčin, međutim golman Milsamija Filip Dujmović, koji je nekadašnji čuvar mreže Željezničara, interveniše bez problema. 

19:17

8' Polušansa za domaće

Centaršut sa desne strane, na koji su zakaznili napadači Milsamija.

Prilika za Milsami. Ubačaj sa desne strane, ali nisu uspjeli uputiti udarac prema golu.

19:07

5' Ispitivanje snaga

Uglavnom se igra na sredini terena.

18:58

1' Počeo je meč u Moldaviji

Sudija iz Škotske Dankan Nikolson je dao znak za početak meča između Milsamija i Veleža. 

18:54

Sarajevo završilo takmičenje

Inter Turku je savladao "bordo" tim poslije preokreta (2:1) i eliminisao predstavnika BiH u Konferenijskoj ligi.

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17:55

Evo startnih 11

Milsami: Dujmović, Angelov, Nvaeze, Čele, Odubia, Muringen, Kalabatama, Asmelaš, Takji, Fonkeu, Desio Neto.

Velež: Ribić, Abdulah, Nukić, Hrkać, Spahić, Salčin, Mešić, Omerović, Duranović, Stojanović, Babić.

17:20

Šta je rekao trener Veleža pred revanš?

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

  Ibro Rahimić, trener Veleža istakao je bi prolazak u narednu rundu bio veliki uspjeh "rođenih", zbog brojnih problema i sankcija FIFA.

"Imamo samo nekoliko standardnih igrača iz prošle sezone, a zbog zabrane registracije novih fudbalera ne možemo koristiti sve igrače koje smo doveli. Ne želim kukati, moramo izvući maksimum iz onoga što imamo", poručio je Rahimić.

17:18

Škoti dijele pravdu

UEFA je za ovaj meč delegirala škotske sudije - glavni arbitar biće Dankan Nikolson sa pomoćnicima Kalumom Spensom i Kristoferom Džentlsom, dok je četvrti sudija Danijel Mekfarlan.

17:16

Šta ako Velež uspije da prođe?

Mostarci će u slučaju da eliminišu Milsami igrati protiv Dunajske Strede - prvi meč na rasporedu je 23. jula u Slovačkoj, a revanš sedam dana kasnije najvjerovantije opet u Zenici.

17:14

DOBRO DOŠLI

Dobro došli u MONDO prenos utakmice koja počinje u 19.00 časova.

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