Uživo Milsami - Velež: "Rođeni" promašili zicer u Moldaviji

Fudbaleri Veleža od 19 časova gostuju ekipi Milsamija u Moldaviji u revanšu prvog kola kvalifikacija Konferencijske lige.

Velež želi prolaz u drugo kolo Konferencijske lige.

"Rođeni" su u prvoj utakmici na zeničkom "Bilinom polju" remizirali sa moldavskim Milsamijem (1:1) nakon pogotka Leonida Ignatova u 92. minutu.

Tim Ibre Rahimića nije mogao da registruje nova pojačanja zbog sankcija FIFA, koje bi uskoro trebale biti ukinute, a bez novih igrača će nastupiti i u revanšu na stadionu u Orheiju. Uprkos tome, Mostarci su optimisti i vjeruju da mogu preskočiti prvu evropsku prepreku i zakazati dvomeč sa slovačkom Dunajskom Stredom.

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