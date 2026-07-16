Fudbaleri Sarajeva gostuju u Finskoj, gdje traže prolaz u naredno kolo trećeg evropskog takmičenja po jačini.
Fudbaleri Sarajeva će u Finskoj pokušati da izbore nastup u drugo kolo Konferencijske lige.
Prvi meč, odigran prošlog četvrtka na stadionu Koševo, završen je remijem (1:1), nakon što su izabranici Zorana Zekića praktično u posljednjim trenucima postigli pogodak preko novajlije Bartola Barišića.
Ostanite uz MONDO, pratićemo utakmicu iz Finske uživo!
31' - Mirniji period meča
Kao da je Sarajevo umrtvilo igru pogotkom za vođstvo, u ovim trenucima se na terenu ne dešava ništa vrijedno spomena.
22' - GOOOOOOL!
Vodi Sarajevo u Finskoj, strijelac je Kjereme!
Sjajna akcija u kojoj su učestvovali i Kuprešak i Mikić, koji bilježi asistenciju.
16' - Poigravao se Marudža...
... ali nisu to kaznili Finci. Izgubio je Marudža loptu u posljednjoj trećini, na kraju je stigla do Kontea koji je izašao sam pred Banića, ali je "jedinica" Sarajeva uspjela da skrene loptu u korner.
14' - Loš udarac Kuprešaka
Šutirao je Kuprešak sa 17-18 metara od gola Intera, ali je poslao loptu preko prečke. Krenuo je na tu loptu i Kjereme, još jedan nesporazum u gostujućem taboru...
11' - Prijeti Ljajić!
Bivši reprezentativac Srbije namjestio se na udarac na lijevoj strani, ali se istakao golman Intera Huhtanen i izbacio loptu u korner. Najopasnija situacija pred jednim ili drugim golom u dosadašnjem toku meča.
7' - Nisu se sporazumjeli Marudža i Banić
Niska je uputio jednu loptu pred gol Sarajeva, nisu dobro iskomunicirali u toj situaciji Marudža i Banić, na kraju je lopta stigla do Kontea, koji iskosa sa lijeve strane šutira pored stative.
5' - Sarajevo je izvelo prvi korner na utakmici
Ljajić je izveo prvi korner na utakmici, ubacio je loptu sa lijeve strane, ali je odbrana Finaca otklonila opasnost ispred svog gola.
2' - Pokušava Laine
Zahvatio je Laine loptu glavom nakon centaršuta sa desne strane, između Ristovskog i Elezija, ali nije to uradio na željeni način. Dobra šansa za Inter je otišla u nepovrat.
1' - Počela je utakmica
Prvi napad na ovom susretu imaju igrači Sarajeva.
Jubilej Zorana Zekića
Trener Sarajeva danas odrađuje jubilarnu, 50. utakmicu na bordo klupi.Izvor: Slaven Petković, mondo.ba
Utakmica uskoro počinje
Igrači predvođeni češkim arbitrima izašli su na teren.
Ko sudi?
Sudijski tim dolazi iz Češke, a glavni je Karel Rouček. U radu će mu pomagati Lukaš Mahač i Jirži Križ, dok je četvrti arbitar Pavel Orel.
Šta u slučaju prolaska?
Ako Sarajevo izbori mjesto u narednoj fazi, tamo će ukrstiti koplja sa Istanbul Bašakšehirom. Prva utakmica igrala bi se 23. jula na Koševu, dok je revanš u Turskoj sedam dana kasnije.
SASTAVI
INTER TURKU: Huhtanen, Sarinen, Kuitinen, Kangasniemi, Niska, Tuominen, Ampofo, Laine, Esomba, Konte, Jepta. Trener: Vesa Vasara.
SARAJEVO: Banić, Ristovski, Marudža, Dajčer, Beganović, Ečezi, Meite, Ljajić, Kuprešak, Kjereme, Mikić. Trener: Zoran Zekić.
DOBRO DOŠLI
Dobro došli u MONDO prenos utakmice koja počinje u 17.00 časova.