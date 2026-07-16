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UŽIVO, INTER TURKU – SARAJEVO: Bordo tim u Finskoj - Kjereme pogodio za 1:0! 0

Fudbaleri Sarajeva gostuju u Finskoj, gdje traže prolaz u naredno kolo trećeg evropskog takmičenja po jačini.

Fudbaleri Sarajeva će u Finskoj pokušati da izbore nastup u drugo kolo Konferencijske lige.

Prvi meč, odigran prošlog četvrtka na stadionu Koševo, završen je remijem (1:1), nakon što su izabranici Zorana Zekića praktično u posljednjim trenucima postigli pogodak preko novajlije Bartola Barišića.

Ostanite uz MONDO, pratićemo utakmicu iz Finske uživo!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
17:33

31' - Mirniji period meča

Kao da je Sarajevo umrtvilo igru pogotkom za vođstvo, u ovim trenucima se na terenu ne dešava ništa vrijedno spomena.

17:24

22' - GOOOOOOL!

Vodi Sarajevo u Finskoj, strijelac je Kjereme!

Sjajna akcija u kojoj su učestvovali i Kuprešak i Mikić, koji bilježi asistenciju.

17:19

16' - Poigravao se Marudža...

... ali nisu to kaznili Finci. Izgubio je Marudža loptu u posljednjoj trećini, na kraju je stigla do Kontea koji je izašao sam pred Banića, ali je "jedinica" Sarajeva uspjela da skrene loptu u korner.

17:16

14' - Loš udarac Kuprešaka

Šutirao je Kuprešak sa 17-18 metara od gola Intera, ali je poslao loptu preko prečke. Krenuo je na tu loptu i Kjereme, još jedan nesporazum u gostujućem taboru...

17:14

11' - Prijeti Ljajić!

Bivši reprezentativac Srbije namjestio se na udarac na lijevoj strani, ali se istakao golman Intera Huhtanen i izbacio loptu u korner. Najopasnija situacija pred jednim ili drugim golom u dosadašnjem toku meča.

17:10

7' - Nisu se sporazumjeli Marudža i Banić

Niska je uputio jednu loptu pred gol Sarajeva, nisu dobro iskomunicirali u toj situaciji Marudža i Banić, na kraju je lopta stigla do Kontea, koji iskosa sa lijeve strane šutira pored stative.

17:08

5' - Sarajevo je izvelo prvi korner na utakmici

Ljajić je izveo prvi korner na utakmici, ubacio je loptu sa lijeve strane, ali je odbrana Finaca otklonila opasnost ispred svog gola.

17:06

2' - Pokušava Laine

Zahvatio je Laine loptu glavom nakon centaršuta sa desne strane, između Ristovskog i Elezija, ali nije to uradio na željeni način. Dobra šansa za Inter je otišla u nepovrat.

17:03

1' - Počela je utakmica

Prvi napad na ovom susretu imaju igrači Sarajeva.

17:01

Jubilej Zorana Zekića

Trener Sarajeva danas odrađuje jubilarnu, 50. utakmicu na bordo klupi. 

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

16:59

Utakmica uskoro počinje

Igrači predvođeni češkim arbitrima izašli su na teren.

16:53

Ko sudi?

Sudijski tim dolazi iz Češke, a glavni je Karel Rouček. U radu će mu pomagati Lukaš Mahač i Jirži Križ, dok je četvrti arbitar Pavel Orel.

16:21

Šta u slučaju prolaska?

Ako Sarajevo izbori mjesto u narednoj fazi, tamo će ukrstiti koplja sa Istanbul Bašakšehirom. Prva utakmica igrala bi se 23. jula na Koševu, dok je revanš u Turskoj sedam dana kasnije.

16:20

SASTAVI

INTER TURKU: Huhtanen, Sarinen, Kuitinen, Kangasniemi, Niska, Tuominen, Ampofo, Laine, Esomba, Konte, Jepta. Trener: Vesa Vasara.

SARAJEVO: Banić, Ristovski, Marudža, Dajčer, Beganović, Ečezi, Meite, Ljajić, Kuprešak, Kjereme, Mikić. Trener: Zoran Zekić.

16:15

DOBRO DOŠLI

Dobro došli u MONDO prenos utakmice koja počinje u 17.00 časova.

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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