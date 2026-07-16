17 : 33 31' - Mirniji period meča Kao da je Sarajevo umrtvilo igru pogotkom za vođstvo, u ovim trenucima se na terenu ne dešava ništa vrijedno spomena.

17 : 24 22' - GOOOOOOL! Vodi Sarajevo u Finskoj, strijelac je Kjereme! Sjajna akcija u kojoj su učestvovali i Kuprešak i Mikić, koji bilježi asistenciju.

17 : 19 16' - Poigravao se Marudža... ... ali nisu to kaznili Finci. Izgubio je Marudža loptu u posljednjoj trećini, na kraju je stigla do Kontea koji je izašao sam pred Banića, ali je "jedinica" Sarajeva uspjela da skrene loptu u korner.

17 : 16 14' - Loš udarac Kuprešaka Šutirao je Kuprešak sa 17-18 metara od gola Intera, ali je poslao loptu preko prečke. Krenuo je na tu loptu i Kjereme, još jedan nesporazum u gostujućem taboru...

17 : 14 11' - Prijeti Ljajić! Bivši reprezentativac Srbije namjestio se na udarac na lijevoj strani, ali se istakao golman Intera Huhtanen i izbacio loptu u korner. Najopasnija situacija pred jednim ili drugim golom u dosadašnjem toku meča.

17 : 10 7' - Nisu se sporazumjeli Marudža i Banić Niska je uputio jednu loptu pred gol Sarajeva, nisu dobro iskomunicirali u toj situaciji Marudža i Banić, na kraju je lopta stigla do Kontea, koji iskosa sa lijeve strane šutira pored stative.

17 : 08 5' - Sarajevo je izvelo prvi korner na utakmici Ljajić je izveo prvi korner na utakmici, ubacio je loptu sa lijeve strane, ali je odbrana Finaca otklonila opasnost ispred svog gola.

17 : 06 2' - Pokušava Laine Zahvatio je Laine loptu glavom nakon centaršuta sa desne strane, između Ristovskog i Elezija, ali nije to uradio na željeni način. Dobra šansa za Inter je otišla u nepovrat.

17 : 03 1' - Počela je utakmica Prvi napad na ovom susretu imaju igrači Sarajeva.

17 : 01 Jubilej Zorana Zekića Trener Sarajeva danas odrađuje jubilarnu, 50. utakmicu na bordo klupi. Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

16 : 59 Utakmica uskoro počinje Igrači predvođeni češkim arbitrima izašli su na teren.

16 : 53 Ko sudi? Sudijski tim dolazi iz Češke, a glavni je Karel Rouček. U radu će mu pomagati Lukaš Mahač i Jirži Križ, dok je četvrti arbitar Pavel Orel.

16 : 21 Šta u slučaju prolaska? Ako Sarajevo izbori mjesto u narednoj fazi, tamo će ukrstiti koplja sa Istanbul Bašakšehirom. Prva utakmica igrala bi se 23. jula na Koševu, dok je revanš u Turskoj sedam dana kasnije.

16 : 20 SASTAVI INTER TURKU: Huhtanen, Sarinen, Kuitinen, Kangasniemi, Niska, Tuominen, Ampofo, Laine, Esomba, Konte, Jepta. Trener: Vesa Vasara. SARAJEVO: Banić, Ristovski, Marudža, Dajčer, Beganović, Ečezi, Meite, Ljajić, Kuprešak, Kjereme, Mikić. Trener: Zoran Zekić.