Novo pojačanje Sarajeva je defanzivac iz Hrvatske

Fudbalski klub Sarajevo saopštio je u četvrtak da je angažovao novo pojačanje za novu sezonu u Premijer ligi Bosne i Hercegovine.

Izvor: Facebook/FK Sarajevo

U pitanju je hrvatski fudbaler Luka Dajčer, koji je potpisao ugovor sa bordo klubom do 31. maja 2028. godine, uz mogućnost produženja saradnje na još jednu sezonu.

Dvadesetpetogodišnji defanzivac, koji pokriva pozicije lijevog beka i stopera, ponikao je u omladinskoj školi Lokomotive Zagreb, za koju je upisao i nastupe u seniorskom timu.

Tokom dosadašnje karijere nosio je i dresove Intera iz Zaprešića i Jaruna.

(MONDO)