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Kolumbijac na Koševu: Sarajevo predstavilo dvojicu napadača u jednom danu

Kolumbijac na Koševu: Sarajevo predstavilo dvojicu napadača u jednom danu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Rikardo Karabaljo (2004.) novi je napadač Sarajeva.

Rikardo Karabaljo u dresu Sarajeva Izvor: FK Sarajevo

U jednom danu, Fudbalski klub Sarajevo pohvalio se dovođenjem dvojice napadača. Poslije Bartola Barišića, predstavljen je i kolumbijski internacionalac Roberto Karabaljo (2004.), koji je sa klubom sa Koševa potpisao ugovor u trajanju od tri godine.

Karabaljo je ponikao u rodnoj Barankilji, a iz Kolumbije je prvi put otišao početkom septembra 2024. godine, otišavši u saudijski Al Itihad. Međutim, ovaj klub ga je ekspresno poslao na pozajmicu u Džedu, da bi po isteku iste bio pozajmljen i u Al Anvar, iz kojeg i dolazi u Sarajevo.

U prošloj sezoni je sa ovim klubom nastupao u drugoligaškom rangu Saudijske Arabije i na 31 utakmici postigao 10 golova.

Odlične brojke bilježio je u reprezentaciji Kolumbije do 17 godina, postigavši sedam golova na isto toliko utakmica.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

FK Sarajevo fudbal transferi Premijer liga BiH

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