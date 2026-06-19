UEFA odobrila zamjenu domaćinstva: Sarajevo na Koševu igra prvi meč protiv Turaka

Evropska kuća fudbala "aminovala" je promjenu redoslijeda odigravanja utakmica između Sarajeva i Istanbul Bašakšehira.

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FK Sarajevo saopštio je da je evropska kuća fudbala odobrila zamjenu domaćinstva u dvomeču bh- predstavnika i Istanbul Bašakšehira u drugom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Žrijebom u Nionu bilo je planirano da bordo tim drugu utakmicu, zakazanu za 30. jul, odigra na domaćem terenu. Problemi su, međutim, nastali zbog održavanja koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo posljednjeg dana jula, te bi organizacija tog događaja u velikoj mjeri ugrozila odigravanje evropskog meča u planiranom terminu.

Međutim, ovog petka je taj problem riješen. Dogovorom dva kluba, uz potvrdu UEFA, prva utakmica odigraće se u Sarajevu 23. jula, dok će u Istanbulu biti igran revanš sedam dana kasnije.

Naravno, da bi Sarajevo uopšte došlo do ove runde, prvo mora da eliminiše Inter Turku. Prva utakmica protiv predstavnika Finske igra se 9. jula u Sarajevu, dok je revanš u Finskoj sedam dana kasnije.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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