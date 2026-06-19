Sarajevo više nije pod zabranom dovođenja pojačanja: FIFA sa "crne liste" skinula klub sa Koševa

Bordo klub može da registruje nove igrače jer je zabrana FIFA ukinuta.
Fudbalski klub Sarajeva više se ne nalazi na FIFA "crnoj listi" kad je riječ o zabrani dovođenja novih fudbalera.
Podsjetimo, klub sa Koševa dobio je prije nekoliko dana zabranu registracije pojačanja u naredna tri prelazna roka, ali je problem ekspresno riješen. Problemi su nastali zbog neriješenih finansijskih obaveza prema venecuelanskom klubu Karabobo, u slučaju transfera bivšeg igrača Sarajeva Kevina Viverosa.
Kako je ranije saopšteno iz kluba, zbog specifičnih bankarskih procedura i ograničenja koja postoje na nivou Venecuele, došlo je do poteškoća u transferu sredstava, iako je klub u svakom trenutku radio na potpunom izvršenju svojih obaveza.
Sve obaveze su u međuvremenu u potpunosti izmirene, a odgovarajuća dokumentacija dostavljena je nadležnim institucijama i arbitražnim tijelima. Tako je Sarajevo skinuto sa liste, na kojoj su i dalje Velež i Sloga Meridian.Izvor: Screenshot
(mondo.ba, D. Šutvić)
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