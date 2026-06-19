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Sarajevo više nije pod zabranom dovođenja pojačanja: FIFA sa "crne liste" skinula klub sa Koševa

Sarajevo više nije pod zabranom dovođenja pojačanja: FIFA sa "crne liste" skinula klub sa Koševa

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Bordo klub može da registruje nove igrače jer je zabrana FIFA ukinuta.

FK Sarajevo Izvor: Slaven Petković - Mondo

Fudbalski klub Sarajeva više se ne nalazi na FIFA "crnoj listi" kad je riječ o zabrani dovođenja novih fudbalera.

Podsjetimo, klub sa Koševa dobio je prije nekoliko dana zabranu registracije pojačanja u naredna tri prelazna roka, ali je problem ekspresno riješen. Problemi su nastali zbog neriješenih finansijskih obaveza prema venecuelanskom klubu Karabobo, u slučaju transfera bivšeg igrača Sarajeva Kevina Viverosa.

Kako je ranije saopšteno iz kluba, zbog specifičnih bankarskih procedura i ograničenja koja postoje na nivou Venecuele, došlo je do poteškoća u transferu sredstava, iako je klub u svakom trenutku radio na potpunom izvršenju svojih obaveza.

Sve obaveze su u međuvremenu u potpunosti izmirene, a odgovarajuća dokumentacija dostavljena je nadležnim institucijama i arbitražnim tijelima. Tako je Sarajevo skinuto sa liste, na kojoj su i dalje Velež i Sloga Meridian.

Izvor: Screenshot

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

FIFA fudbal FK Sarajevo Premijer liga BiH

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