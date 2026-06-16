Bordo tim u problemima: FIFA suspendovala Sarajevo, klub ne može da dovodi igrače

Zbog suspenzije krovne kuće svjetskog fudbala (FIFA), timu sa Koševa je zabranjena registracija novih fudbalera u naredna tri prelazna roka.

Izvor: Promo/FK Sarajevo

Fudbalski klub Sarajevo našao se u ozbiljnim problemima, nakon što mu je FIFA izrekla suspenziju.

Prema informacijama objavljenim u zvaničnoj evidenciji FIFA-e o disciplinskim mjerama, klub sa Koševa se od danas, nalazi među ekipama kojima je zabranjena registracija novih fudbalera.

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Izrečen zabrana odnosi na čak tri uzastopna prelazna roka.

To znači da Sarajevo tokom naredna tri registraciona perioda, u slučaju da ne riješi razloge za ovu sanckiju, neće moći da prijavi nijednog novog igrača, što bi moglo predstavljati ozbiljan problem u ostvarivanju ciljeva u domaćim i međunarodnim takmičenjima.

U suprotnom, Sarajevo će biti primorano da u narednu sezonu uđe isključivo s trenutnim igračkim kadrom i fudbalerima iz vlastitog omladinskog pogona.

Podsjetimo, FIFA je nedavno objavila da se na listi kažnjenih klubova koji nemaju pravo registracije novih igrača nalaze Velež i Sloga Doboj.