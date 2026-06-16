Sarajevo i Velež saznali moguće protivnike u Evropi: Duga putovanja i nimalo lak posao za bh. predstavnike!

Fudbaleri Sarajeva i Veleža dobili moguće rivale u evro-kvalifikacijama.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Osim Borca koji će igrati kvalifikacije za Ligu šampiona, gdje ga očekuje težak posao, protivnike u evro kvalifikacijama su dobila i još dva bh. predstavnika.

Sarajevo i Velež krenuće od porvog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu, a žrijeb ove faze biće održan danas od 18 časova u Nionu.

UEFA je u međuvremenu "skratila" žrijeb formiranjem grupa, pa su Sarajlije i Mostarci saznali moguće protivnike u prvom kolu kvalifikacija.

Ni oni, kao ni Borac, nisu imali pretjerano sreće jer ih bez obzira koga izvuku na današnjem žrijebu očekuju duga putovanja i nimalo lak posao.

Sarajevo će biti povlašteno i nalazi se u grupi 4, a mogući protivnici su letonska Liepaja, velški Konahs Ki, Inter Turku iz Finske, Mondor le Ban iz Luksemburga, te litvanski Hegelman.

Velež ima još teži posao, prije svega zato što je među nepovlaštenim ekipa.

Popularni "rođeni" su u grupi 1, a za protivnika mogu da dobiju moldavski Milsami, litvanski Žalgiris, ekipu Zire iz Azerbejdžana, jermenski Alaškert, te bjeloruski BATE Borisov.

Utakmice prvog kola igraće se 9. i 16. jula, a tačna satnica biće određena 19. juna.