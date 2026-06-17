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Sarajevo u Danskoj našlo još jednog ofanzivca!

Sarajevo u Danskoj našlo još jednog ofanzivca!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Dosadašnji krilni napadač Brendbija stigao je u klub.

Džonatan Ađelkum Izvor: FK Sarajevo

FK Sarajevo predstavio je ove srijede četvrtog novajliju.

Klub sa Koševa pohvalio se danas dovođenjem danskog krilnog napadača Džonatana Ađekuma, koji je u klub iz glavnog grada BiH stigao iz Brendbija. Sa kadetskom selekcijom danskog velikana osvojio je duplu krunu u sezoni 2022-2023, dok je za juniorsku ekipu u prošloj sezonu uknjižio 22 nastupa i postigao 4 gola.

Ukupno je četiri sezone bio član ekipe Brendbija do 19 godina. Odigrao je tako 73 meča i postigao 23 gola. Sa Sarajevom je potpisao ugovor na tri godine, odnosno do kraja juna 2029. godine.

Prije njega, u Sarajevo su stigli lijevi bek Filip Kosi, vezista Antonio Galešić i krilni napadač Leo Mikić. Međutim, ukoliko želi da sve njih licencira za narednu sezonu, Sarajevo prvo mora da riješi veliki problem po pitanju zabrane registracije novih igrača u naredna tri prelazna roka, koju je nedavno izrekla FIFA.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

FK Sarajevo fudbal Premijer liga BiH Džonatan Ađekum transferi

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