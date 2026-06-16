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Sarajevo i Velež saznali rivale u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu

Sarajevo i Velež saznali rivale u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Nakon Borca, još dva bh. predstavnika učestvovala u žrijebu za evro-takmičenja.

Sarajevo i Velež žrijeb Konferencijske lige Izvor: UEFA.com/printscreen

Poslije žrijeba za kvalifikacije za Ligu šampiona, u kojem je Borac saznao da će na megdan Levskom iz Sofije, u Nionu je održan i žrijeb prvog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Bh. predstavnici Sarajevo i Velež saznali su protivnike. Prvi je izvučen mostarski tim, koji je za rivala dobio Milsami iz Moldavije, dok će Sarajlije igrati protiv finskog Intera iz Turkua.

Utakmice prvog kola zakazane su za 9. i 16. jul, a tačna satnica biće određena 19. juna.

Podsjetimo, osim Sarajeva i Veleža, u Konferencijskoj ligi ove sezone učestvuje i mostarski Zrinjski, ali će osvajač Kupa BiH nastup na međunarodnoj sceni početi od drugog kola kvalifikacija.

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Tagovi

Konferencijska liga FK Sarajevo FK Velež

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