Menalo otišao iz Sarajeva, stiže Kolumbijac!

Klub sa Koševa potvrdio odlazak jednog igrača, ali ima i novajlija.

Izvor: Facebook/FK Sarajevo

Luka Menalo više nije igrač Sarajeva.

Iako je imao ugovor do ljeta 2026, uz mogućnost produženja na još jednu godinu Menalo je napustio Koševo poslije samo jedne polusezone.

Nekadašnji fudbaler Rijeke nastaviće karijeru u Indoneziji, nakon samo 20 nastupa za Sarajevo.

U međuvremenu Sarajevo je pronašlo novog napadača.

Bordo ekipu pojačaće Rikardo Karabaljo, piše „Oslobođenje“.

Dvadesetdvogodišnji napadač koji je nastupao za U16, U20 i U23 selekcije Kolumbije priključiće se u subotu treninzima, a na Koševo stiže nakon odlaska Renana Oliveire i Žoaa Karlosa.