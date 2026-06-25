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Sarajevo se pojačalo iz Austrije: Bivši omladinac Dinama dvije godine na Koševu

Sarajevo se pojačalo iz Austrije: Bivši omladinac Dinama dvije godine na Koševu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Bartol Barišić zadužio je ovog četvrtka bordo dres.

Bartol Barišić novi fudbaler Sarajeva Izvor: FK Sarajevo

FK Sarajevo predstavio je ovog četvrtka novo pojačanje u igračkom kadru.

Dres tima sa Koševa u naredne dvije godine nosiće napadač Bartol Barišić, koji je u Sarajevo stigao iz Austrije Klagenfurt. U ovom klubu, za koji je nastupao kao pozajmljen igrač DAC Dunajske Strede, Barišić je u drugoligaškom austrijskom takmičenju na 26 mečeva postigao 9 golova.

Rođen je 1. januara 2003. godine u Zagrebu, prošao je omladinsku školu Dinama te za drugi tim modrih odigrao 33 meča, upisavši 10 pogodaka. Za najjaču ekipu je uknjižio samo jedan nastup, i to u sezoni 2019-2020, kada je dobio pet minuta u sudaru sa Varaždinom.

Nastupao je, takođe, i za Domžale, STK 1914 Samorin i Istru 1961. Prošao je sve omladinske selekcije Hrvatske, a najbolje brojke bilježio je u kadetskoj ekipi (U-17), u kojoj je na 9 utakmica postigao 10 golova.

Barišić je, inače, peto pojačanje ovog ljeta u Sarajevu s obzirom na to da su ranije stigli Filip Kosi, Leo Mikić, Antonio Galešić i Džonatan Ađekum.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

FK Sarajevo fudbal transferi Premijer liga BiH Bartol Barišić

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