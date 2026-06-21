Nižu se odlasci iz Sarajeva: Hrvatski štoper razdužio bordo dres

Slavko Bralić više nije član Sarajeva.

Izvor: Promo/FK Sarajevo

Nakon što su dres Sarajeva razdužili Renan Oliveira, Žoao Karlos i Luka Menalo, klub sa Koševa ozvaničio je još jedan odlazak.

Bordo tabor je tako napustio i Slavko Bralić, štoper koji je u klub stigao prošlog ljeta iz Celja. Iz Sarajeva odlazi kao slobodan igrač nakon isteka ugovora, a za sada već bivši klub odigrao je 32 meča i postigao jedan gol.

Bilo je u proteklim danima i dolazaka. Najvažnija se desila na trenerskoj poziciji, gdje je Marija Cvitanovića naslijedio povratnik na klupu Zoran Zekić. Kad je riječ o igračkom kadru, stigli su Leo Mikić, Antonio Galešić, Filip Kosi i Džonatan Ađekum.

Sarajevo će prvu zvaničnu utakmicu u novoj sezoni odigrati 9. jula, kada će na Koševu dočekati finski Inter Turku u prvom meču prvog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Revanš u Finskoj igra se sedam dana kasnije, a uspješniji tim iz ovog dvomeča će u drugoj rundi ukrstiti koplja sa turskim Istanbul Bašakheširom.

U slučaju prolaska dalje, Sarajevo bi i tada prvu utakmicu odigralo pred domaćim navijačima.

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!