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Nižu se odlasci iz Sarajeva: Hrvatski štoper razdužio bordo dres

Nižu se odlasci iz Sarajeva: Hrvatski štoper razdužio bordo dres

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Slavko Bralić više nije član Sarajeva.

FK Sarajevo Izvor: Promo/FK Sarajevo

Nakon što su dres Sarajeva razdužili Renan Oliveira, Žoao Karlos i Luka Menalo, klub sa Koševa ozvaničio je još jedan odlazak.

Bordo tabor je tako napustio i Slavko Bralić, štoper koji je u klub stigao prošlog ljeta iz Celja. Iz Sarajeva odlazi kao slobodan igrač nakon isteka ugovora, a za sada već bivši klub odigrao je 32 meča i postigao jedan gol.

Bilo je u proteklim danima i dolazaka. Najvažnija se desila na trenerskoj poziciji, gdje je Marija Cvitanovića naslijedio povratnik na klupu Zoran Zekić. Kad je riječ o igračkom kadru, stigli su Leo Mikić, Antonio Galešić, Filip Kosi i Džonatan Ađekum.

Sarajevo će prvu zvaničnu utakmicu u novoj sezoni odigrati 9. jula, kada će na Koševu dočekati finski Inter Turku u prvom meču prvog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Revanš u Finskoj igra se sedam dana kasnije, a uspješniji tim iz ovog dvomeča će u drugoj rundi ukrstiti koplja sa turskim Istanbul Bašakheširom.

U slučaju prolaska dalje, Sarajevo bi i tada prvu utakmicu odigralo pred domaćim navijačima.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

FK Sarajevo fudbal Premijer liga BiH transferi

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