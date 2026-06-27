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Blamaža Veleža od Sarajeva u pripremi evropskih mečeva: “Bordo” tim brojao do sedam!

Blamaža Veleža od Sarajeva u pripremi evropskih mečeva: “Bordo” tim brojao do sedam!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Fudbaleri Sarajeva deklasirali su Velež u prijateljskom meču u Butmiru.

Sarajevo Velež 7:1 Izvor: FK Sarajevo/Facebook

Debakl “rođenih” protiv Sarajeva - 7:1 (5:0) u prvom pripremnom meču za oba tima pred takmičenje u Evropi.

U prvom dijelu, koje je trajalo 60 minuta, “bordo” fudbaleri su postigli pet pogodaka, a mrežu Mostaraca su pogađali Živković, Galešić, Kosi, Mikić i Mehmedović.

Tim Zorana Zekića je u nastavku Ivanišević i Kjereme postigli još dva gola uz jedan počasni ekipe iz Vrapčića, koji je postigao Mateković.

Iako je u pitanju prvi pripremni duel za novu sezonu, sigurno će ovakav ishod zabrinuti trenera Veleža Ibru Rahimića pred evropske mečeve.

Velež će takmičenje u kvalifikacijama Konferencijske lige početi u prvom kolu protiv moldavskog Milsamija, potom im je ako prođu dalje slovačka ekipa DAC Dunajska Streda, dok će ekipa sa “Koševa” igrati sa finskim Interom Turku. U slučaju da izbace Fince, naredni rival im je  turski Bašakšehir.

Sarajevo je današnju utakmicu počelo u sastavu: Banić, Ristovski, Gojković, Maroodza, Hujber, Galešić, Cimirot, Živković, Kosi, Ljajić i Mikić. Za Velež su od prvog minuta igrali: Ribić, Duranović, Omerović, Đuliman, Nukić, Redžić, Halilović, Mešić, Salčin, Ignatov i Spahić.

(MONDO)

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Tagovi

prijateljska utakmica FK Sarajevo FK Velež

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