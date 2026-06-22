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Velež prodao Tarika Karića u Poljsku: Potpisao za klub koji se "pretplatio" na golmane iz BiH!

Velež prodao Tarika Karića u Poljsku: Potpisao za klub koji se "pretplatio" na golmane iz BiH!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Tarik Karić je obukao dres Rakova, čime je postao treći golman iz BiH koji je došao u ovaj klub u posljednjih nekoliko godina.

Golman Veleža Tarik Karić Izvor: FK Velež

Dosadašnji golman Veleža Tarik Karić (2005.) napustio je "rođene" poslije 18 mjeseci i preselio se u poljsku Ekstraklasu. Tamo će obući dres Rakova, koji se pohvalio dovođenjem rođenog Sarajlije koji je sa ovim klubom dogovorio saradnju do ljeta 2030. godine.

Tarik Karić je prve fudbalske korake napravio u Famosu iz Hrasnice, iz kojeg se preselio u omladinsku školu Željezničara. Na Grbavici je ostao do ljeta 2023. godine, otišavši u Kapfenberg, iz kojeg se nakon godinu dana vratio u BiH. Obukao je tada dres GOŠK-a iz Gabele, u kojem je bio šest mjeseci prije nego što je početkom 2025. godine postao član Veleža, iz kojeg je otišao šest mjeseci prije isteka dvogodišnjeg ugovora.

Prema još uvijek nepotvrđenim informacijama, Velež će nakon ovog transfera inkasirati 450.000 evra.

Ukupno je za Velež nastupio 41 put, primivši 32 gola, dok je 15 puta uspio da sačuva mrežu. U tome je u prošloj sezonu uspio u 12 navrata, po čemu je na petom mjestu kad je riječ o premijerligaškim golmanima.

Karić je, inače, treći golman BiH koji je u posljednjih nekoliko godina postao član ovog kluba. "Led je probio" Vladan Kovačević, koji je u Rakov stigao 2021. godine iz Sarajeva, potpisavši trogodišnji ugovor.

Iz Sarajeva je, ali početkom 2024. godine, došao i Muhamed Šahinović, koji ima ugovor sa klubom do ljeta 2029. godine. Za prvi tim je do sada uknjižio jedan nastup, a klub ga je do sada slao na tri pozajmice – u Mihalovce, Koper i Goricu.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Tarik Karić fudbal FK Velež Rakov transferi

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