Zekić pred evropski duel sa Inter Turkuom: Mislim da ćemo se sutra patiti, da se ne lažemo...

Trener Sarajeva Zoran Zekić i defanzivac Renato Gojković iznijeli očekivanja pred utakmicu sa finskim ekipom Inter Turku.

Izvor: Promo/FK Sarajevo

Nakon Borca koji je u utorak igrao protiv Levskog u kvalifikacijama za Ligu šampiona svoje takmičenje u Evropi u četvrtak će početi i ekipe Sarajeva i Veleža.

Sarajevo će u četvrtak od 21 čas u prvom meču prvog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu dočekati Inter Turku, a pred duel sa finskim predstavnikom svoja očekivanja iznijeli su trener Zoran Zekić i defanzivac bordo ekipe Renato Gojković.

"Pomno smo ih pratili, izazivaju dosta ozbiljnosti, na prvom su mjestu trenutno. Nadam se da ćemo im se suprotstaviti na pravi način, pokazati pravo lice i bez ikakvog alibija. Ima detalja koji mene pate. Mislim da ćemo se sutra patiti da se ne lažemo, ali nadam se da ćemo to izvući na karakter. Nemamo vremena za kukanje ili dublje promišljanje. Nadam se da ću izabrati najboljih 11, najspremnijih. Nadam se da su momci shvatili šta smo stavili ispred njih, sve ono što smo pričali o Interu. Želim da razmišljamo o sebi, o detaljima na kojima mi radimo i za koje sam siguran da će u dogledno vrijeme biti u puno boljem izdanju“, rekao je Zekić, prenosi "Oslobođenje“.

Trener Sarajeva nije baš zadovoljan kako sve izgleda u njegovoj ekipi.

“Neke stvari nalegnu brzo, neke nikad. Na meni i stožeru je da promislimo da igračima pomognemo. Ponavljaju nam se neke stvari, ja sam malo bio ljut nakon Zrinjskog, malo smo prodiskutirali. Ja se nadam da će nam ti detalji koji su se desili u subotu puno pomoći. Pametan čovjek bi trebao ući na tuđim greškama, mi nismo još dovoljno pametni, pa učimo na svojim. Ok, razumijem da ima umora, pa to izaziva i dekoncentraciju, ali na ovom nivou ne smijemo griješiti na tome. Inter je ozbiljna ekipa, atipična skandinavska ekipa, vole igrati od vratara i dosta napadaju asimetrično, imaju odlične osmice koje napadaju prostore. Na to smo se fokusirali, ali smo istovremeno radili dosta na našoj izgradnji, implementirati neke detalje, koje smo i prošle godine počeli dobro, ali nismo imali vremena da nastavimo. Brzo nam je došla ova utakmica, ali možda je tako i bolja. Nadam se da ćemo biti pametni. I ovo što je BiH napravila na Svjetskom prvenstvu moramo uzeti kao neki zamašak, uzeti kao pozitivu. Dečki su nas predstavili na fantastičan način i svi smo ponosni. Samim tim moramo uzeti sebi obavezu jer dolazimo iz zemlje koja je prošla u nokaut fazu Svjetskog prvenstva i pokazala kako se treba odnositi prema fudbalu”, zaključio je Zekić.

Svoja očekivanja iznio je defanzivac Renato Gojković.

“Izanalizirali smo protivnika koliiko smo mogli i koliko smo imali uvid. Radi se o ekipi koja je možda i najbolja u svojoj ligi. Maksimalno ozbiljno ćemo pristupiti utakmicama, većinu stvari se nas pita. Igramo kod kuće, i želimo da uz podršku navijača i maksimalan pristup ostvarimo što bolji rezultat u prvoj utakmici”, rekao je Gojković.