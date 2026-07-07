Sarajevo i Velež u četvrtak počinju sa evro-obavezama: Na koga računaju Zoran Zekić i Ibro Rahimić?

Utvrđen je spisak igrača sarajevskog i mostarskog kluba za prve ispite na ino-sceni.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Ove sedmice počinju evropske obaveze za klubove iz BiH. Prvi će se na terenu naći fudbaleri Borca, koji će večeras na Gradskom stadionu (20.30) ukrstiti koplja sa Levskim u prvom susretu prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Dva dana kasnije, evropske ispite polagaće i fudbaleri Sarajeva i Veleža, u okviru prve runde kvalifikacija za mjesto u ligaškoj fazi Konferencijske lige.

Na teren će prvo premijerligaš iz Mostara, koji će na zeničkom Bilinom polju od 19.00 časova za rivala imati moldavski Milsami Orhei. U ovaj dvomeč "rođeni" ulaze uz brojne probleme – veliki broj nosilaca igre je razdužio klupsku opremu, a klub se istovremeno nalazi i pod zabranom FIFA kad je riječ o registraciji novih igrača.

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Tako su se na spisku za okršaj sa Moldavcima našli:

- golmani Faris Ribić, Elmin Mataradžić;

- odbrambeni igrači Ajdin Nukić, Ante Hrkać, Said Duranović, Adin Bajrić, Faruk Šetić;

- vezni igrači Rafidin Abdulah, Đani Salčin, Aldin Mešić, Anes Omerović, Akham Šad, Damir Halilović, Andro Babić, Kenan Đuliman, Mahir Bešić Leonid Ignatkov;

- napadači Armin Spahić, Alan Pajević, Nino Stojanović.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Sa druge strane, bordo tim će od 21.00 čas ukrstiti koplja sa finskom ekipom Inter Turku. Prvi meč igra se na Koševu, a povratnik na klupu Sarajeva Zoran Zekić poslao je sljedeći spisak u Evropsku fudbalsku federaciju:

- golmani Ivan Banić, Sanin Mušija;

- odbrambeni igrači Šejn Marudža, Renato Gojković, Nermin Mujkić, Jovan Ivanišević, Antonio Galešić, Amar Beganović, Luka Hujber, Luka Dajčer, Stefan Ristovski;

- vezni igači Leo Mikić, Adem Ljajić, Filip Kosi, Agon Elezi, Sulejmane Meite, Gojko Cimirot, Mihael Kuprešak;

- napadači Frensis Kjereme, Džonatan Ađekum, Bartol Barišić.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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