Sarajevo i Velež u četvrtak počinju sa evro-obavezama: Na koga računaju Zoran Zekić i Ibro Rahimić?

Utvrđen je spisak igrača sarajevskog i mostarskog kluba za prve ispite na ino-sceni.
Ove sedmice počinju evropske obaveze za klubove iz BiH. Prvi će se na terenu naći fudbaleri Borca, koji će večeras na Gradskom stadionu (20.30) ukrstiti koplja sa Levskim u prvom susretu prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Dva dana kasnije, evropske ispite polagaće i fudbaleri Sarajeva i Veleža, u okviru prve runde kvalifikacija za mjesto u ligaškoj fazi Konferencijske lige.
Na teren će prvo premijerligaš iz Mostara, koji će na zeničkom Bilinom polju od 19.00 časova za rivala imati moldavski Milsami Orhei. U ovaj dvomeč "rođeni" ulaze uz brojne probleme – veliki broj nosilaca igre je razdužio klupsku opremu, a klub se istovremeno nalazi i pod zabranom FIFA kad je riječ o registraciji novih igrača.Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić
Tako su se na spisku za okršaj sa Moldavcima našli:
- golmani Faris Ribić, Elmin Mataradžić;
- odbrambeni igrači Ajdin Nukić, Ante Hrkać, Said Duranović, Adin Bajrić, Faruk Šetić;
- vezni igrači Rafidin Abdulah, Đani Salčin, Aldin Mešić, Anes Omerović, Akham Šad, Damir Halilović, Andro Babić, Kenan Đuliman, Mahir Bešić Leonid Ignatkov;
- napadači Armin Spahić, Alan Pajević, Nino Stojanović.Izvor: Slaven Petković, mondo.ba
Sa druge strane, bordo tim će od 21.00 čas ukrstiti koplja sa finskom ekipom Inter Turku. Prvi meč igra se na Koševu, a povratnik na klupu Sarajeva Zoran Zekić poslao je sljedeći spisak u Evropsku fudbalsku federaciju:
- golmani Ivan Banić, Sanin Mušija;
- odbrambeni igrači Šejn Marudža, Renato Gojković, Nermin Mujkić, Jovan Ivanišević, Antonio Galešić, Amar Beganović, Luka Hujber, Luka Dajčer, Stefan Ristovski;
- vezni igači Leo Mikić, Adem Ljajić, Filip Kosi, Agon Elezi, Sulejmane Meite, Gojko Cimirot, Mihael Kuprešak;
- napadači Frensis Kjereme, Džonatan Ađekum, Bartol Barišić.
(mondo.ba, D. Šutvić)
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