Egzodus iz Veleža: "Rođeni" ozvaničili rastanke sa šestoricom tik pred prvi evro-ispit

Šestorica igrača iz prošle sezone ne ostaju u klubu, uz ranije odlaske Tarika Karića, Amara Milaka i Klemena Šturma.

Izvor: Promo/FK Velež

Fudbalski klub Velež nalazi se u veoma teškoj situaciji pred početak nove takmičarske godine. "Rođeni" u četvrtak (9. jul) dočekuju ekipu Milsamija u prvom susretu prvog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu, ali je jasno da će duel sa moldavskim timom dočekati uz mnogo drugačiji igrački kadar u odnosu na prošlosezonski.

Mostarski klub i dalje je pod suspenzijom FIFA, odnosno do daljnjeg ne može da registruje nove igrače, a u međuvremenu ogroman broj prvotimaca već je otišao iz Mostara.

Mladi golman i potencijalni reprezentativac BiH Tarik Karić zadužio je jedavno dres poljskog Rakova, krilni napadač Amar Milak odlučio je da nastavi karijeru u Borcu, dok u Veležu nije ostao ni lijevi bek Klemen Šturm.

Dalje, opremu mostarskog premijerligaša zvanično razdužila još šestorica igrača. Klub se, naime, ove subote oglasio saopštenjem za javnost, istakavši da članovi kluba više nisu Besim Šerbečić, Selmir Pidro, Vasilije Đurić, Ivan Šarić, Mićo Kuzmanović i Edo Vehabović, sa kojima saradnja nije produžena po isteku postojećeg ugovora.

"Posebnu zahvalnost dugujemo našem nekadašnjem kapitenu Edi Vehaboviću, koji nakon osam godina provedenih u crvenom dresu napušta redove našeg kluba. Tokom svog mandata upisao je 261 nastup, postigao 18 golova i zabilježio 37 asistencija, a ostaće upamćen i kao igrač koji je 2022. godine s našim Rođenima podigao trofej pobjednika Kupa Bosne i Hercegovine.

Nakon Vehabovića, najduži staž među pomenutim fudbalerima imao je Ivan Šarić, koji je u protekle dvije sezone odigrao 54 utakmice, postigao deset golova i upisao jednu asistenciju. Važan dio našeg tima tokom prethodnih godinu i po dana bili su i Vasilije Đurić i Selmir Pidro. Popularni Vaske odigrao je 53 utakmice uz osam pogodaka i četiri asistencije, dok je Pidro u 51 nastupu postigao pet golova i dodao tri asistencije. Jednu sezonu u dresu Veleža proveli su Besim Šerbečić i Mićo Kuzmanović. Šerbečić je upisao 39 nastupa uz jedan pogodak i dvije asistencije, dok je Kuzmanović u 27 odigranih utakmica zabilježio dvije asistencije.

Tokom boravka u crvenom dresu, svojim zalaganjem, profesionalnim odnosom i odnosom prema grbu našeg tima, dali su vrijedan doprinos ostvarivanju klupskih ciljeva. Svaki od njih ostavio je svoj trag, kroz odigrane minute, važne golove, asistencije, borbenost na terenu i trenutke koji će ostati u lijepom sjećanju svih kojima je Velež u srcu", napisano je iz kluba.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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