logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Velež (konačno) angažuje novajlije: Nakon niza odlazaka stigla prva pojačanja u Mostar

Velež (konačno) angažuje novajlije: Nakon niza odlazaka stigla prva pojačanja u Mostar

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Velež je angažovao dvojicu igrača.

Velež doveo dvojicu igrača Izvor: FK Velež

Nakon niza odlazaka iz kluba, Velež je konačno angažovao i nekolicinu novajlija.

Kada će ih moći registrovati – veliko je pitanje jer se mostarski premijerligaš nalazi pod zabranom FIFA kad je riječ o registrovanju novih igrača. Međutim, nakon egzodusa brojnih nosilaca igre, konačno se radi i na dovođenju novih imena iščekujući rješavanje problema i skidanje blokade.

Tako je prvi novi igrač u klubu postao mladi krilni napadač Vedad Abidović (2007.), dijete tuzlanske Slobode. Za kadetski tim kluba sa Tušnja odigrao je 25 mečeva i postigao 8 golova, dok je za juniorsku ekipu uknjižio 54 nastupa, uknjiživši 18 pogodaka. Prošle sezone je nastupio na 23 meča u Prvoj ligi FBiH, zatresavši protivničke mreže 4 puta. Sa Veležom je potpisao ugovor na godinu plus godinu.

Izvor: FK Velež

Doveden je i iskusni golman Emil Velić (1995.), koji bi, prema slovu ugovora, u klubu trebalo da ostane četiri godine. Čuvar mreže rođen u Sloveniji karijeru je počeo omladinskim kategorijama Domžala, nakon čega je 2015. godine prešao belgijski Sent Truiden gdje se zadržao 18 mjeseci.

Uslijedio je dolazak u Bosnu i Hercegovinu, gdje je naredne tri godine proveo u Mladosti Doboj-Kakanj. U oktobru 2020. godine odlazi u grčki Ksanti, gdje se nakon 5 mjeseci kao pozajmljeni igrač vraća u ekipu Mladosti.

Nakon isteka posudbe i povratka u Grčku uslijedio je transfer u rodnu Sloveniju i to u redove Radomlja gdje je nastupao u naredne skoro četiri godine. U februaru prošle godine prelazi u moldavski Šerif gdje se zadržava godinu dana, nakon čega je stigao u klub iz Mostara.

Takmičarska godina za igrače Veleža počinje u četvrtak, 9. jula. Na stadionu Bilino polje u Zenici, "rođeni" će ukrstiti koplja sa moldavskom ekipom Milsami Orhei, u prvom susretu prvog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Velež fudbal Premijer liga BiH transferi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC