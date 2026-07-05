Velež (konačno) angažuje novajlije: Nakon niza odlazaka stigla prva pojačanja u Mostar

Velež je angažovao dvojicu igrača.

Izvor: FK Velež

Nakon niza odlazaka iz kluba, Velež je konačno angažovao i nekolicinu novajlija.

Kada će ih moći registrovati – veliko je pitanje jer se mostarski premijerligaš nalazi pod zabranom FIFA kad je riječ o registrovanju novih igrača. Međutim, nakon egzodusa brojnih nosilaca igre, konačno se radi i na dovođenju novih imena iščekujući rješavanje problema i skidanje blokade.

Tako je prvi novi igrač u klubu postao mladi krilni napadač Vedad Abidović (2007.), dijete tuzlanske Slobode. Za kadetski tim kluba sa Tušnja odigrao je 25 mečeva i postigao 8 golova, dok je za juniorsku ekipu uknjižio 54 nastupa, uknjiživši 18 pogodaka. Prošle sezone je nastupio na 23 meča u Prvoj ligi FBiH, zatresavši protivničke mreže 4 puta. Sa Veležom je potpisao ugovor na godinu plus godinu.

Izvor: FK Velež

Doveden je i iskusni golman Emil Velić (1995.), koji bi, prema slovu ugovora, u klubu trebalo da ostane četiri godine. Čuvar mreže rođen u Sloveniji karijeru je počeo omladinskim kategorijama Domžala, nakon čega je 2015. godine prešao belgijski Sent Truiden gdje se zadržao 18 mjeseci.

Uslijedio je dolazak u Bosnu i Hercegovinu, gdje je naredne tri godine proveo u Mladosti Doboj-Kakanj. U oktobru 2020. godine odlazi u grčki Ksanti, gdje se nakon 5 mjeseci kao pozajmljeni igrač vraća u ekipu Mladosti.

Nakon isteka posudbe i povratka u Grčku uslijedio je transfer u rodnu Sloveniju i to u redove Radomlja gdje je nastupao u naredne skoro četiri godine. U februaru prošle godine prelazi u moldavski Šerif gdje se zadržava godinu dana, nakon čega je stigao u klub iz Mostara.

Takmičarska godina za igrače Veleža počinje u četvrtak, 9. jula. Na stadionu Bilino polje u Zenici, "rođeni" će ukrstiti koplja sa moldavskom ekipom Milsami Orhei, u prvom susretu prvog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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