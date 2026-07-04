Sarajevo poraženo u generalnoj probi: Sudar bivšeg sadašnjeg i bivšeg kluba Simona Rožmana pripao Zrinjskom

Za bordo tim ovo je bila posljednja provjera pred evropski dvomeč sa Interom iz Turkua.

Izvor: FK Sarajevo

Fudbaleri Sarajeva poraženi su u Rodoču od Zrinjskog rezultatom 2:1 u generalnoj probi pred početak nove sezone.

U sudaru sadašnjeg i bivšeg kluba slovenačkog stratega Simona Rožnana, tim iz grada na neretvi je u ranoj fazi postigao dva pogotka. Već u 7. minutu je bilo 1:0 nakon pogotka Antonija Ilića, dok je prednost udvostručio Adi Nalić devet minuta kasnije.

Pred kraj prvog dijela,u 43. minutu, Sarajlije je u život vratio Renato Gojković, ali se nakon toga rezultat više nije mijenjao. Najbolju šansu za tako nešto imao je Zrinjski u 51. minutu, ali je Matej Šakota pogodio stativu iz penala.

Prva takmičarska utakmica u novoj sezoni ekipu Sarajeva očekuje 9. jula, kada će na Koševu (21.00) u prvom susretu prvog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu dočekati Inter Turku. Revanš se igra sedam dana kasnije u Finskoj, a uspješniji tim iz ovog dvomeča će u drugoj rundi ukrstiti koplja sa Istanbul Bašakšehirom.

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!