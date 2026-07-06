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Velež našao lijevog beka u Arsenalu: Na Evropskom prvenstvu dao gol protiv Srbije!

Velež našao lijevog beka u Arsenalu: Na Evropskom prvenstvu dao gol protiv Srbije!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Novi član Mostaraca postao je defanzivac Armin Imamović.

Armin Imamović novi igrač Veleža Izvor: FK Velež

FK Velež predstavio je ovog ponedjeljka trećeg novajliju u igračkom kadru. Poslije dolazaka mladog krilnog napadača Vedada Abidovića (2007.) i golmana Emila Velića (1995.), opremu Mostaraca zadužio je i lijevi bek Armin Imamović (2000.), koji je sa "rođenima" dogovorio saradnju na dvije godine, uz mogućnost produžetka ugovora na još godinu dana.

Imamović je rođen u Tuzli, gdje je i počeo karijeru, u dresu Slobode. Nakon 12. godine, otišao je u akademiju Fudbalskog kluba Sarajevo, dok se u ljeto 2019. godine priključio prvoj ekipi kluba sa Koševa.

U BiH još je branio boje Olimpika, Zvijezde i Rudara iz Kaknja. Krajem jula 2023. godine otišao je u Crnu Goru i potpisao za Mornar iz Bara, sa kojim bio drugoplasirani u šampionatu. Uslijedile su potom dvije godine u tivatskom Arsenalu, iz kojeg i dolazi u Velež.

Sa Sarajevom je u sezoni 2019-2020 postao šampion BiH, dok je u omladinskim kategorijama osvojio četiri trofeja – četiri u ligi i jedan u Kupu BiH.

Bio je i omladinski reprezentativac naše zemlje, pa je tako sa selekcijom do 17 godina učestvovao i na Evropskom prvenstvu, gdje se u meču protiv Srbije upisao u listu strijelaca.

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Tagovi

Armin Imamović fudbal FK Velež transferi Premijer liga BiH

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