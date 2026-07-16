Trener Veleža nakon evropske pobjede: Odigrali smo vrhunski u Moldaviji

Mostarski Velež je pobjedom nad Milsamijem (0:1) u Moldavi osigurao prolaz za drugo kolo kvalifikacija Konferencijske lige, gdje će odmjeriti snage sa slovačkom Dunajskom Stredom.

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Mostarci su do trijumfa stigli pogotkom Aldina Mešića u 82. minutu, dva minuta nakon što je crveni karton zaradio moldavski fudbaler Vasil Lučita, što je bilo dovoljno za ukupan trijmuf od 2:1.

Trener “rođenih” Ibro Rahimić je bio prezadovoljan partijom svog tima, koji i dalje ne može da registruje igrače zbog sankcija FIFA.

"Dosta smo izvukli iz prve utakmice, u kojoj smo bili slabiji, ali danas smo odigrali vrhunski. Ekipa je imala pristup i pokazala je kroz cijelu utakmicu želju da pobijedi. Doveli smo Milsami u situaciju da ne naprave šansu, a mi smo ih imali pet-šest", rekao je Rahimić.

Na pitanje moldavskih novinara da li je Velež, kada se podvuče crta ispod 180 minuta fudbala, zaslužio ovaj prolaz, Rahimić je odgovorio potvrdno.

"Možda smo u Zenici bili 50-50, ali danas smo bili puno, puno kvalitetniji od ekipe domaćina", dodao je trener Veleža, a prenio “Kliks”.

Vremena za slavlje u taboru mostarskog kluba nema previše, jer ih u drugom kolu Konferencijske lige 23. jula čeka okršaj protiv Dunajske Strede u Slovačkoj, kao i revanš u Zenici sedam dana kasnije.

(MONDO)