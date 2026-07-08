Velež kreće u novu evropsku avanturu: "Imamo kvalitet da prođemo ovo kolo"

"Rođeni" će na Bilinom polju (četvrtak, 19.00) dočekati moldavski Milsami Orhei.

Izvor: FK Velež

Fudbaleri Veleža sutra (četvrtak) igraju prvu zvaničnu utakmicu u novoj sezoni. Uz brojne probleme oko formiranja igračkog kadra i zabrane FIFA kad je riječ o registraciji novih igrača, Mostarci će na zeničkom Bilinom polju, u prvom meču prvog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu, ukrstiti koplja sa moldavskim Milsamijem (19.00).

Za razliku od Premijer lige BiH, prvenstvo u Moldaviji već je počelo, a Milsami Orhei je u prva dva kola osvojio samo jedan bod.

"Vidjeli smo dvije njihove utakmice. Nešto smo imali i od prošlog prvenstva. Uglavnom, mislim da naša ekipa, definitivno, ima bolji kvalitet. Najvažnija je stvar da smo period do utakmice dobro odradili i ako mi budemo pravi, a ja se nadam da hoćemo, mi ćemo sigurno obezbijediti dobar rezultat za revanš", rekao je trener Veleža Ibro Rahimić na konferenciji za novinare, a prenio portal Sport1.

Utakmicu je najavio i kapiten Ante Hrkać.

"Pripreme su stvarno dobro prošle, momci su dobro trenirali… Ja se nadam da možemo izvući dobar rezultat, bez obzira na sve probleme koji su nas pratili. Mislim da imamo kvalitet da prođemo ovo, prvo pretkolo. Naši su navijači pokazali da je, kada smo igrali i na Grbavici i u Zenici, bila jako dobra posjećenost. Nadamo se da će doći u što većem broju, da nas podrže kako bismo ostvarili povoljan rezultat."

(mondo.ba, D. Šutvić/Sport1)

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