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Velež zadržao iskusnog desnog beka: Ajdin Nukić ostaje među "rođenima"

Velež zadržao iskusnog desnog beka: Ajdin Nukić ostaje među "rođenima"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Ajdin Nukić (1997.) ostaće u klubu.

Ajdin Nukić ostaje u Veležu Izvor: Promo/FS BiH

Dan prije prve evropske utakmice u novoj sezoni i domaćeg okršaja sa moldavskim Milsamijem, FK Velež se pohvalio produžetkom saradnje sa Ajdinom Nukićem. Desni bek koji je među "rođene" stigao prošlog ljeta produžio je ugovor sa klubom na još godinu dana, uz mogućnost produženja saradnje za još 12 mjeseci.

Rođen 26. novembra 1997. godine u Tuzli, Nukić je karijeru započeo u Slavenu iz Živinica, odakle je 2018. godine prešao u Tuzla siti gdje se najduže zadržao u dosadašnjoj karijeri. Proveo je tamo, uz ulogu kapitena, šest godina odigravši 172 utakmice, uz 12 golova i 26 asistencija.

Do sada je Nukić za Velež odigrao 35 utakmica, postigavši jedan gol, uz četiri asistencije. U dresu reprezentacije BiH uknjižio je tri nastupa.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Ajdin Nukić fudbal FK Velež Premijer liga BiH

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