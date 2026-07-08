Veležu privremeno zabranjena registracija fudbalera: "Sve smo riješili, sad čekamo odluku FIFA"

Fudbalski klub Velež Mostar saopštio je u srijedu da se nalazi pod privremenom zabranom registracije novih igrača, koju je izrekla FIFA zbog administrativnog postupka koji vuče korijene iz perioda prije gotovo četiri godine.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Prema saopštenju mostarskog kluba, riječ je o ranijoj komunikaciji sa FIFA u kojoj je bilo potrebno dostaviti određena očitovanja i dokumentaciju.

Iz Veleža je istaknuto da nikada nije formalno primio te zahtjeve, te zbog toga nije mogao blagovremeno ni da odgovori, dok FIFA evidencija pokazuje da odgovori nisu stigli u predviđenim rokovima.

"Odmah po saznanju za izrečenu mjeru, Velež je, putem svog pravnog tima i angažovanih punomoćnika, preduzeo sve neophodne aktivnosti radi otklanjanja administrativnih prepreka", navedeno je u saopštenju.

Klub sa stadiona "Rođeni" je u međuvremenu ispunio sve svoje obaveze - dostavio kompletnu traženu dokumentaciju (koja je uredno primljena), te je prije dvadeset dana uplatio izrečenu novčanu kaznu.

Iz Veleža su još poručili da su time stvoreni svi uslovi za okončanje postupka, koji se sada nalazi u završnoj fazi pred nadležnim tijelima FIFA.

Konačna odluka o ukidanju zabrane registracije igrača zavisi isključivo od FIFA. Prema informacijama kojima klub raspolaže, donošenje odluke je duže nego što se očekivalo zbog usporenog rada nadležnih tijela tokom Svjetskog prvenstva u SAD.

"Velež je u svakodnevnoj komunikaciji sa nadležnim službama FIFA i ulaže maksimalne napore kako bi postupak bio okončan u najkraćem mogućem roku".

Mostarci su ranije šutjeli o ovom slučaju upravo da ne bi ugrozili nesmetano vođenje postupka, a sada se javnosti obratili kako bi pojasnili situaciju.

Na kraju saopštenja, klub iz mostara zahvalio je navijačima, članovima, partnerima i prijateljima na podršci i razumijevanju, te izrazio uvjerenje da će zabrana uskoro biti ukinuta, a javnost blagovremeno obaviještena o eventualnim novim razvojima događaja.

Inače, Velež u četvrtak igra prvi meč kvalifikacija Konferencijske lige protiv moldavskog Milsamija (19.00).

(MONDO)