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Velež doveo bivšeg člana Marseja!

Velež doveo bivšeg člana Marseja!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Mohamed Abdalah novi je igrač "rođenih".

Mohamed Abdalah novi igrač Veleža Izvor: FK Velež

FK Velež predstavio je ove nedjelje novo pojačanje u igračkom kadru. Ugovor sa klubom u trajanju od dvije plus jednu godinu potpisao je 27-godišnji desni bek Mohamed Abdalah.

Ovaj defanzivac 11. aprila 1999. godine u Moroniju, glavnom gradu Komora. Veliki dio karijere proveo je u Marseju, gdje je igrao u svim omladinskim selekcijama, kao i u drugom timu ovog francuskog velikana.

Fudbalski put kratko ga je, kao pozajmljenog igrača, odveo u belgijski Culte Varehem, dok je od 2021 do 2024. godine boravio u švajcarskom timu Lozana-Uši. Najviše mečeva u karijeri, ukupno 76, odigrao je upravo u ovom klubu, nakon čega je u Francuskoj nastupao za dva niželigaša (Ister i Obanj Er Bel).

Ima dvojno državljanstvo, Komora i Francuske, a nastupa za reprezentaciju Komora, uknjiživši 22 meča uz jedan gol.

Velež se, podsjetimo, uz zabranu registracije novih igrača priprema za revanš utakmicu prvog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu protiv moldavskog Milsamija. Prvi meč, igran u Zenici, završen je rezultatom 1:1, a odluka u putniku u drugu rundu pašće u četvrtak (16. jul) u Orheiju.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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FK Velež fudbal transferi

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