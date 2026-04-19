Tijana Bošković osvojila duplu krunu u Turskoj: Nakon pehara Kupa, donijela i šampionsku titulu Vakifbanku

Vakifbank šampion Turske, a Tijana Bošković svojim poenom donijela titulu.

Izvor: Sara Esposito/IPA Sport / ipa-agency.net / imago sportfotodienst / Profimedia

Odbojkašice Vakifbanka pobijedili su Fenerbahče 3:1 u setovima u majstorici finala turskog plej-ofa i postale šampionke. Po setovima, 23:25, 29:27, 25:20, 25:19 za ekipu najbolje srpske odbojkašice Tijane Bošković, koja je prošle godine pojačala novog prvaka Turske. Ovo je njoj prva titula nacionalnog šampiona u toj zemlji, u kojoj igra još od 2015, kada je započela decenijski boravak u Edžzaždibašiju.

Simbolično, posljednji poen finala plej-ofa bio je upravo Tijanin, na radost njenog trenera Đovanija Gveditija, bivšeg selektora Srbije.

Ranije ove sezone, Tijana je donijela i trofej Kupa Turske svom timu.

Srpkinje slave uspjeh u Turskoj

Za Vakifbank igraju i još dvije srpske odbojkašice, libero Aleksandra Jegdić i smečer Katarina Dangubić. Njihov tim, šestostruki šampion Evrpe, osvojio je 15. titulu prvaka Turske i sada ima samo titulu manje od Edžzadžibašija, koji je i dalje rekorder sa 16, iako je posljednji put bio prvak sad već daleke 2012. godine.

Trećeplasirani na vječnoj listi šampionki Turske je novi vicešampion, Fenerbahče, koji je "vezivao" titule 2023. i 2024, za sedam naslova prvaka.

