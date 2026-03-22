Rani gol odlučio pobjednika: Zrinjski nastavlja potjeru za Borcem

Bojan Jakovljević
Mostarski Zrinjski upisao minimalan domaći trijumf protiv Rudar Prijedora.

Antonio Ilić Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Golom Antonija Ilića u sedmom minutu Zrinjski je u meču 26. kola Premijer lige BiH porazio Rudar Prijedor i tako došao do 16. trijumfa u prvenstvu.

Odigrali su Prijedorčani dobar meč u Mostaru, ali nisu mogli do iznenađenja, pa će bodove u borbi za opstanak morati da traže na nekom drugom terenu.

  • ZRINJSKI - RUDAR PRIJEDOR 1:0 (1:0)
    /Ilić 7/

Već u ranoj fazi meča Mostarci su stigli do gola. U sedmom minutu pokušaj Bilbije uspio je spriječi Koral, ali lopta je došla do Ilića kojem nije bilo teško da je sprovede u mrežu.

Nije rano primljeni pogodak poremetio "rudare", imali su nekoliko solidnih prilika pred protivničkim golom, ali je Zrinjski ipak na odmor otišao s prednošću.

I u nastavku je tim Perice Ognjenovića prijetio, a najbolju šansu imao je Grbić u 54. minutu, kada se istakao golman domaćih Karačić. 

Mostarci su takođe imali šanse, Majić i Jakovljević mogli su da uvećaju prednost "plemića", ali nisu bili precizni. Ostalo je 1:0.

Nije Zrinjski briljirao večeras, ali je ipak stigao do vrijedna tri boda sa kojim nastavlja trku za prvoplasiranim Borcem. Zaostatak je ponovo devet bodova, a nakon reprezentativne pauze tim Igora Štimca nastaviće potjeru za liderom. Prvi priliku za nove bodove imaće u gradskom derbiju protiv Veleža.

  • ZRINJSKI: Karačić, Lagumdžija, Mikić (82. Moris), Mamić (29. Palić), Sušić, Ilić (82. Ćuže), Nalić (69. Šakota), Jakovljević, Đurasek, Dujmović, Bilbija (70. Majić). Trener: Igor Štimac.
  • RUDAR PRIJEDOR: Dubljanić, Koral, Romera (46. Fereiroa), Garsija, Ramić (77. Bolivar), Ricmajer, Puentes, Ronkal, Grbić, Mrđa (46. Marčetić). Trener: Perica Ognjenović.



