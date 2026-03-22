TUČA "MANIJAKA" I POLICIJE NA PECARI! Prekinut meč u Širokom Brijegu!

Duel Širokog Brijega i Željazničara prekinut nakon incidenata na tribinama.

Široki Brijeg i Željezničar igraju derbi 26. kola Premijer lige BIH, a meč na Pecari prekinut je 20 minuta prije kraja zbog incidenata.

Sudija Haris Halkić prekinuo je susret zbog spornog transparenta gostujućih navijača koji se odnosi na period poslije potpisivanja Dejtonskog sporazuma.

„Manijaci“ su istakli transparent o tzv. Reintegraciji Grbavice, nakon čega je Haris Halkić prekinuo meč i tražio da se on ukloni.

Navijači Željezničara to nisu učinili, ubačeno je nekoliko baklji na teren, a uslijedila je reakcija policije i tuča navijača i policije.

Prekid i dalje traje, igrači Širokog Brijega su otišli u svlačionici, a fudbaleri gostujućeg tima su pored svoje klupe.

Trenutni rezultat utakmice je 1:1, odnosno onaj iz prvog poluvremena kada su pogađali Kolin Sedorf za goste i Matej Senić za izjednačenje.

Nakon 20 minuta prekida utakmica je nastavljena, a u međuvremenu je ispražnjena tribina sa gostujućim navijačima.