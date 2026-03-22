logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Željezničar osvojio (samo) bod na Pecari! Podjela bodova nakon prekida i 23 minute nadoknade u Širokom Brijegu.

Nebojša Šatara
0

Široki Brijeg i Željezničar remizirali 1:1 na Pecari.

NK Široki Brijeg Fk Željezničar Premijer liga BiH Izvor: Facebook/FK Željezničar

Fudbaleri Širokog Brijega i Željezničara remizirali su 1:1 u jednom od derbija 26. kola Premijer lige BIH.

Duel na Pecari obilježili su incidenti na tribinama i tuča gostujućih navijača i policije, zbog kojih je meč prekinut pa se nakon nastavka igralo čak 23 minute sudijske nadoknade.

Ni prije ovog incidenta, ali ni poslije nismo vidjeli izgledne prilike na Pecari, praktično sve vrijedno pomena desilo se u prvom poluvremenu u kojem je i postavljen konačni rezultat 1:1.

ŠIROKI BRIJEG - ŽELJEZNIČAR 1:1 (1:1)

Željo je prvi zaprijetio u petom minutu kada se u odličnoj šansi našao Vini Peišoto, ali je njegov udarac sa šest metara iskosa odbranio Renato Josipović. Ipak, kasnije je utvrđeno da je bio u nedozvoljenoj poziciji pa i da je pogodio mrežu, pogodak bi bio poništen.
Izabranici Sava Miloševića su bolje ušli u meč na "Pecari" pa su u 18. minutu iz slobodnog udarca ponovo imali priliku da ugroze domaću mrežu.

Šutirao je Deni Milošević sa 20-ak metara, međutim, lopta je završila visoko iznad prečke.

Tri minuta kasnije opet su plavi sa "Grbavice" kreirali šansu, a ovoga puta je iskosa sa desne strane neprecizan bio Nigerijac Edvin Odinaka.

Fudbaler Želje Bojan Nastić se u 25. minutu uhvatio za zadnju ložu i zbog povrede je morao da napusti teren u Širokom Brijegu, pa je umjesto njega Milošević u igru poslao bugarskog internacionalca Patrika-Gabrijela Galčeva.

Umalo Široki Brijeg nije poveo u 31. minutu iz praktično prve šanse - udarac Poljaka Huberta Sobola sa četiri metra fantastično je odbranio golman sarajevske ekipe Vedad Muftić i spriječio vođstvo. 

I onda u 38. minutu, Željo je poveo! Poslije centaršuta iz kornera Dženana Šabića, najviši u skoku bio je Holanđanin Kolin Sedorf i glavom pogodio suprotan ugao - 0:1. 

Tri minuta kasnije, Širokobriježani su pogodili mrežu za izjednačenje, tačnije Matej Senić je savladao Muftića, što je potvrđeno i nakon VAR provjere zbog sumnje u igranje rukom igrača domaćina - 1:1.

ŠIROKI BRIJEG: Josipović, Bašić, P. Stanić, Senić, Pranjić, M. Stanić, Tomić, Matić, Marsinjo, Bagarić, Sobol. Trener: Damir Milanović

ŽELJEZNIČAR: Muftić, Sedorf, Bičakčić, Nastić, Šabić, Pejić, Radovac, Odinaka, Milošević, Peišoto, Krpić. Trener: Savo Milošević




Standings provided by Sofascore

(MONDO)

Tagovi

NK Široki Brijeg FK Željezničar Premijer liga BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC