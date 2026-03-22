Željezničar osvojio (samo) bod na Pecari! Podjela bodova nakon prekida i 23 minute nadoknade u Širokom Brijegu.

Široki Brijeg i Željezničar remizirali 1:1 na Pecari.

Fudbaleri Širokog Brijega i Željezničara remizirali su 1:1 u jednom od derbija 26. kola Premijer lige BIH.

Duel na Pecari obilježili su incidenti na tribinama i tuča gostujućih navijača i policije, zbog kojih je meč prekinut pa se nakon nastavka igralo čak 23 minute sudijske nadoknade.

Ni prije ovog incidenta, ali ni poslije nismo vidjeli izgledne prilike na Pecari, praktično sve vrijedno pomena desilo se u prvom poluvremenu u kojem je i postavljen konačni rezultat 1:1.

ŠIROKI BRIJEG - ŽELJEZNIČAR 1:1 (1:1)

Željo je prvi zaprijetio u petom minutu kada se u odličnoj šansi našao Vini Peišoto, ali je njegov udarac sa šest metara iskosa odbranio Renato Josipović. Ipak, kasnije je utvrđeno da je bio u nedozvoljenoj poziciji pa i da je pogodio mrežu, pogodak bi bio poništen.

Izabranici Sava Miloševića su bolje ušli u meč na "Pecari" pa su u 18. minutu iz slobodnog udarca ponovo imali priliku da ugroze domaću mrežu.

Šutirao je Deni Milošević sa 20-ak metara, međutim, lopta je završila visoko iznad prečke.

Tri minuta kasnije opet su plavi sa "Grbavice" kreirali šansu, a ovoga puta je iskosa sa desne strane neprecizan bio Nigerijac Edvin Odinaka.

Fudbaler Želje Bojan Nastić se u 25. minutu uhvatio za zadnju ložu i zbog povrede je morao da napusti teren u Širokom Brijegu, pa je umjesto njega Milošević u igru poslao bugarskog internacionalca Patrika-Gabrijela Galčeva.

Umalo Široki Brijeg nije poveo u 31. minutu iz praktično prve šanse - udarac Poljaka Huberta Sobola sa četiri metra fantastično je odbranio golman sarajevske ekipe Vedad Muftić i spriječio vođstvo.

I onda u 38. minutu, Željo je poveo! Poslije centaršuta iz kornera Dženana Šabića, najviši u skoku bio je Holanđanin Kolin Sedorf i glavom pogodio suprotan ugao - 0:1.

Tri minuta kasnije, Širokobriježani su pogodili mrežu za izjednačenje, tačnije Matej Senić je savladao Muftića, što je potvrđeno i nakon VAR provjere zbog sumnje u igranje rukom igrača domaćina - 1:1.

ŠIROKI BRIJEG: Josipović, Bašić, P. Stanić, Senić, Pranjić, M. Stanić, Tomić, Matić, Marsinjo, Bagarić, Sobol. Trener: Damir Milanović

ŽELJEZNIČAR: Muftić, Sedorf, Bičakčić, Nastić, Šabić, Pejić, Radovac, Odinaka, Milošević, Peišoto, Krpić. Trener: Savo Milošević









Standings provided by

