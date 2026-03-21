Milošević oprezan pred Široki Brijeg: Još uvijek nismo izašli iz opasne zone!

„Kontinuitet i stabilnost tokom svih 90 minuta moraju biti prioritet“, poručio je trener Željezničara Savo Milošević pred gostovanje u Širokom Brijegu.

Izvor: Promo/FK Željezničar

Ekipa Željezničara u nedjelju do 15 časova gostuje Širokom Brijegu i pokušaće da osvoji bodove poslije poraza od Borca u prošlom kolu.

"Situacija sa igračim kadrom je, da kažemo, dobra. Osim Prokopa, svi ostali mogu da igraju. Iskoristili smo ovu sedmicu, koja je bila prva nakon dužeg vremena bez utakmice u međuvremenu, da se malo osvježimo, oporavimo i dodatno poradimo na nekim stvarima. Nova je prilika da ispravimo nedostatke i vratimo se na prethodnu utakmicu, u kojoj je bilo i loših stvari, posebno u prvom poluvremenu, odnosno u prvih 45 minuta. U drugom poluvremenu bilo je i boljih stvari, ali stabilnost u igri neophodna je tokom svih 90 minuta. To je nešto na čemu ćemo morati insistirati, počevši već od sutrašnje utakmice. Ta veća stabilnost tokom cijelog meča je ključna, jer nas padovi u igri mogu skupo koštati. Protiv Borca smo u prvom poluvremenu imali dosta sreće, i upravo zbog toga kontinuitet i stabilnost tokom svih 90 minuta moraju biti prioritet“, rekao je trener Željezničara Savo Milošević.



Njegovu ekipu poslije Širokog Brijega očekuje derbi protiv vječitog rivala, Sarajeva, a potom tri utakmcie protiv ekipa kojima očajnički trebaju bodovi za opstanak.

"Ono na čemu ću insistirati jeste činjenica da su ova i naredne tri do četiri utakmice izuzetno važne za nas. Još uvijek nismo izašli iz opasne zone i to je u ovom trenutku naš glavni prioritet. Koliko god to bilo psihološki teško, moramo biti svjesni situacije i učiniti sve da što prije izađemo iz te zone, jer je to važno i sa psihološkog aspekta. Što se tiče taktičkih stvari, neće biti mnogo novina. Nastavit ćemo s onim što smo radili u prethodne dvije do tri utakmice, jer je to bilo na zadovoljavajućem nivou u odnosu na raniji period. Uspjeli smo dosta toga implementirati na terenu, momci su bili disciplinovani i tu disciplinu moramo zadržati", rekao je trener Željezničara i dodao:

"Ponovo naglašavam, ne samo u određenim dijelovima igre, nego tokom cijelog meča, ako želimo dobar rezultat. Čeka nas protivnik koji je tradicionalno nezgodan, ekipa koja vrlo dobro igra na domaćem terenu, gdje spadaju među najteže protivnike za gostovanje. Dakle, pred nama je još jedna vrlo teška utakmica i ozbiljan ispit. Ostaje da vidimo hoćemo li ga položiti na pravi način".