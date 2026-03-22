Nakon haosa na "Pecari", svakom po bod: Treneri složni - remi najrealniji

Široki Brijeg i Željezničar podijelili su bodove u jednoj od najzanimljivijih utakmica 26. kola Premijer lige BiH.

Susret starih rivala Širokog Brijega i Željezničara obilježio je 23-minutni prekid koji su izazvali navijači gostujućeg tima. Sukobili su se navijači iz Sarajeva sa policijom, utakmica je bila prekinuta, a kada je nastavljena, malo toga je viđeno na terenu.

Sve bitno desilo se prije prekida, kada su obje ekipe postigle po gol, te su na kraju morale da se zadovolje podjelom bodova (1:1).

Prvi je utiske iznio Savo Milošević. Trener Željezničara zadovoljan je bodom osvojenim na "Pecari".

"Kako smo izgledali u prvih 35 minuta, imao sam nadu. Da nismo primili gol brzo, da smo uspjeli da idržimo pritisak... Sve u svemu, moram biti zadovoljan. Momci ponovo pokazuju karakter, u dijelovima igre ponovo viđamo napredak, imali smo još nekih izglednih prilika. U drugom poluvremenu bilo je mnogo prekida, prosto ritma više nije bilo, tako da je bilo teško očekivati atraktivnu i dopadljivu igru. Izgubili smo ritam i mi i oni i realno je bilo da se završi ovako", rekao je Milošević u izjavi za My TV.

Slijedi reprezentativna pauza i odmor za premijerligaše, nakon kojeg će Željezničar igrati vječiti derbi sa Sarajevom.

"Imamo plan za neke stvari. Nažalost, nemoguće je popraviti mnogo, neke fizičke detalje, ali neke stvari mogu da se urade. Iskoristićemo ovo vrijeme da taktički popravimo neke stvari, znam da je to moguće", dodao je Milošević.

Trener Širokobriježana Damir Milanović složio se sa kolegom sa klupe Željezničara.

"Kakvi su uslovi danas bili, koliko je bilo nervoze i prekida, rezultat je realan. Htjeli smo da pobijedimo i nagradimo naše vjerne navijače, podržali su momke, ali ne možemo žaliti za bilo čim. Čestitam Željezničaru na korektnoj igri, mislim da je rezultat realan."

Široki Brijeg nakon današnjeg remija ostaje na petoj poziciji, sa 37 bodova, osam više u odnosu na Željezničar. Ispred su Velež sa 38 i Sarajevo sa 39, tako da Milanovićem tim ima realne šanse da se upusti u borbu za izlazak na međunarodnu scenu.

"Imali smo prije sedam dana tešku utakmicu, psihološki je bila teška. Svi očekuju pobjedu i plasman u Evropu kroz dva kola, ali mi idemo utakmicu po utakmicu. Nadam se da će nas put dovesti do Evrope. Ako ne, živi se dalje. Cilj je opstanak u ligi, ide se dan po dan, biće dobro", zaključio je Milanović.