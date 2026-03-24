Haos na ulicama Mostara: Huligani istrčali iz kombija i zapalili automobil

Na snimku koji je osvanuo na društvenim mrežama se vidi kako huligani izlaze iz kombija u Mostaru kako bi zapalili automobil.

Izvor: Printscrene/X/hooliganscz1999

Potpuni haos na ulicama Mostara. Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kom se vidi kako huligani izlaze iz kombija i pale jedan automobil. Pozadina te priče je navijački obračun. Tačnije, navijači Zrinjskog su napali navijače Veleža, prenijeli su sarajevski mediji.

Pripremili su im "sačekušu" dok su oni krenuli u Vels na utakmicu Bosne i Hercegovine. Pred meč doigravanja između BiH i Velsa došlo je do potpunog haosa na ulici. Prema nezvaničnim informacijama u tuči su im oduzeli nekoliko majica i torbi, a zapalili su i automobil bakljama.

24.03.2026, Ultras Mostar attacked Red Army and took a few shirts and bags. Red Army were on their way to Sarajevo Airport to fly to Wales, where Bosnia and Herzegovina are playing a match against Wales on Friday, when they were attacked, click here for more:…pic.twitter.com/mFLYwrFvZu — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999)March 24, 2026

Već nekoliko godina vlada sukob između dvije strane. Nerijetko dolazi do sukoba navijača Veleža i Zrinjskog, a prije dvije godine su pristalice Veleža rivalima oduzele nekoliko transparenata što je dovelo do gašenja podgrupe i dolaske na mečeve bez većine transparenata.

Što se utakmice tiče, Bosna i Hercegovina pokušava da dođe do Mundijala kroz baraž. Da bi u tome uspjela moraće da pobijedi Vels (26. marta), pa onda da savlada i boljeg iz duela između Italije i Sjeverne Irske (31. marta).

