Haos na ulicama Mostara: Huligani istrčali iz kombija i zapalili automobil

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Na snimku koji je osvanuo na društvenim mrežama se vidi kako huligani izlaze iz kombija u Mostaru kako bi zapalili automobil.

haos u mostaru huligani zapalili automobil Izvor: Printscrene/X/hooliganscz1999

Potpuni haos na ulicama Mostara. Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kom se vidi kako huligani izlaze iz kombija i pale jedan automobil. Pozadina te priče je navijački obračun. Tačnije, navijači Zrinjskog su napali navijače Veleža, prenijeli su sarajevski mediji.

Pripremili su im "sačekušu" dok su oni krenuli u Vels na utakmicu Bosne i Hercegovine. Pred meč doigravanja između BiH i Velsa došlo je do potpunog haosa na ulici. Prema nezvaničnim informacijama u tuči su im oduzeli nekoliko majica i torbi, a zapalili su i automobil bakljama.

Već nekoliko godina vlada sukob između dvije strane. Nerijetko dolazi do sukoba navijača Veleža i Zrinjskog, a prije dvije godine su pristalice Veleža rivalima oduzele nekoliko transparenata što je dovelo do gašenja podgrupe i dolaske na mečeve bez većine transparenata.

Što se utakmice tiče, Bosna i Hercegovina pokušava da dođe do Mundijala kroz baraž. Da bi u tome uspjela moraće da pobijedi Vels (26. marta), pa onda da savlada i boljeg iz duela između Italije i Sjeverne Irske (31. marta).

