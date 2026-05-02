Štimac poslije trijumfa nad "Željom" najavio finale Kupa: "Očekujem istu glad, kreaciju i nemilosrdnost pred golom!"

Trener Zrinjskog odjavio je susret sa Sarajlijama, ali najavio i prvi okršaj u finalu Kupa BiH sa Veležom (srijeda, 18.00).

Izvor: Screenshot

Fudbaleri Zrinjskog trijumfovali su sinoć nad Željezničarom rezultatom 2:0 u jednom od derbija 32. kola Premijer lige BiH. Tako su "plemići" na 10 bodova zaostatka za prvoplasiranim Borcem, koji, sa druge strane, eventualnom pobjedom u nedjelju uveče na Koševu (19.30) može i matematički da obezbijedi titulu i mjesto u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Zrinjski je u prošlom kolu doživio poraz na gostovanju Širokom Brijegu (2:1), a prema riječima trenera Igora Štimca, u duelu sa Sarajlijama je izgledao mnogo bolje.

"Energija izvrsna kao i u Širokom Brijegu, ali tamo nismo dali golove. Ovdje smo bili precizniji, nemilosrdniji pred golom. Lijepo je to bilo gledati i olakšali smo sebi sve ono što je iziskivalo da se Željezničar pobijedi. Imali su dobrih 15-20 minuta u drugom poluvremenu nakon promašene šanse Ćužea za 3:0. Malo smo onda stali, energetski pali, vidjeli smo da moramo da mijenjamo. Osvježili smo ekipu i bila je dobra reakcija sa klupe, tako da sam zadovoljan. Šteta što nismo još koji gol dali iz ovih prilika."

Stratega mostarskog tima posebno raduje odlična forma Marija Ćužea i Marijana Ćavara, koji je sinoć u smiraj prvog dijela postigao spektakularan pogodak iz slobodnog udarca.

"Uložili smo puno truda, razgovora i strpljenja. Oni su izuzetno kvalitetni igrači, naravno da tu treba biti i pažljiv. Znamo da i njima nije lako. Mario nije pod ugovorom, na pozajmici je, trebalo mu je dati vremena da se vrati nakon izlaska iz Evrope, da dobije novu energiju, novu motivaciju. Marijan je na svu sreću konačno uhvatio tu energiju i svježinu da može takmičarski da se nosi sa svima. Vidljivo je da se radi o pravom fudbaleru i biće značajan za nas u ovom preostalom dijelu takmičenja", rekao je Štimac, čije igrače sada čeka prva utakmica finala Kupa BiH protiv Veleža.

Jasno je poručio šta očekuje od svoje ekipe.

"Istu ovu energiju, istu glad, rastrčanost i kreaciju koju imamo, ali i nemilosrdnost pred golom."

Prva utakmica između Zrinjskog i Veleža igra se u srijedu (6. maj) od 18.00 časova na stadionu Pod Bijelim brijegom. Revanš utakmica, u istom terminu, odigraće se sedam dana kasnije u Vrapčićima.

(mondo.ba, D. Šutvić)

