"Kruna sezone" za Zrinjski i Velež: Mostarski derbi u finalu Kupa BiH odlučuje "znanje, glava i srce"

Treneri Veleža i Zrinjskog, Ibro Rahimić i Igor Štimac, najavili su prvu finalnu utakmicu Kupa Bosne i Hercegovine.

Na stadionu "Pod Bijelim brijegom" od 18 časova biće odigrano prvi finalni meč Kupa BiH između mostarskih rivala Zrinjskog i Veleža.

Trener "rođenih" Ibro Rahimić istakao je da je ovo kruna sezone za njegov tim.

"Čitavu sedmicu sam pokušavao maksimalno motivisati igrače i podići ozbiljnost ove utakmice. Mislim da je ovo utakmica sezone. Nakon svega što smo preživjeli, došli smo na korak od trofeja i imamo priliku pokazati karakter. Nije slučajno sve što se desilo. Sad nam je najvažnije da pokušamo osvojiti trofej - to je kruna sezone", izjavio je Rahimić.

Trener Veleža je svjestan da su u dosadašnjim međusobnim susretima sa Zrinjskim stvarali prilike, ali su bili neefikasni. Zato je najavio "najjači mogući sastav posebno naglasivši potrebu za hladnom glavom, agresivnošću koja mora imati granice i fokus na igru, a ne na suđenje, uz oprez zbog VAR-a i mogućih crvenih kartona".

Njegov kolega sa klupe "plemića" Igor Štimac rekao je da je ekipa u dobroj formi, da su momci raspoloženi za finale uz odličnu energiju na treningu.

"Već tri utakmice ove sezone sa Veležom - dvije pobjede na gostovanju i remi na našem stadionu. Pripremili smo se na svaki scenario. Očekujem prije svega dobru utakmicu, da istrčimo sa maksimalnim samopouzdanjem, da stisnemo gas do daske od prvog minuta", rekao je hrvatski stručnjak.

Štimac je dodao da je Zrinjski objektivno kvalitetniji tim i da želi sezonu završiti onako kako navijači očekuju - novim trofejem. Po njegovom mišljenju, ovakve derbije odlučiće tri stvari:

"Znanje, glava, srce", podvukao je šef struke Zrinjskog.

Finalni duel igra se večeras od 18 časova na stadionu Zrinjskog, direktan prenos je na TV Arena Sport a revanš je sedam dana kasnije u Vrapčićima. Finale "Pod Bijelim brijegom" sudiće arbitar iz Zenice Ermin Sivac sa pomoćnicima Arnelom Novalićem iz Doboj Istoka i Stefanom Tešanovićem iz Istočnog Sarajeva.

