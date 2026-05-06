logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Kruna sezone" za Zrinjski i Velež: Mostarski derbi u finalu Kupa BiH odlučuje "znanje, glava i srce"

"Kruna sezone" za Zrinjski i Velež: Mostarski derbi u finalu Kupa BiH odlučuje "znanje, glava i srce"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Treneri Veleža i Zrinjskog, Ibro Rahimić i Igor Štimac, najavili su prvu finalnu utakmicu Kupa Bosne i Hercegovine.

Zrinjski Velež prvi meč finala Kupa BiH izjave Ibro Rahimić Igor Štimac Izvor: Mondo/Slaven Petković

Na stadionu "Pod Bijelim brijegom" od 18 časova biće odigrano prvi finalni meč Kupa BiH između mostarskih rivala Zrinjskog i Veleža.
Trener "rođenih" Ibro Rahimić istakao je da je ovo kruna sezone za njegov tim.

"Čitavu sedmicu sam pokušavao maksimalno motivisati igrače i podići ozbiljnost ove utakmice. Mislim da je ovo utakmica sezone. Nakon svega što smo preživjeli, došli smo na korak od trofeja i imamo priliku pokazati karakter. Nije slučajno sve što se desilo. Sad nam je najvažnije da pokušamo osvojiti trofej - to je kruna sezone", izjavio je Rahimić.

Trener Veleža je svjestan da su u dosadašnjim međusobnim susretima sa Zrinjskim stvarali prilike, ali su bili neefikasni. Zato je najavio "najjači mogući sastav posebno naglasivši potrebu za hladnom glavom, agresivnošću koja mora imati granice i fokus na igru, a ne na suđenje, uz oprez zbog VAR-a i mogućih crvenih kartona".

Njegov kolega sa klupe "plemića" Igor Štimac rekao je da je ekipa u dobroj formi, da su momci raspoloženi za finale uz odličnu energiju na treningu.

"Već tri utakmice ove sezone sa Veležom - dvije pobjede na gostovanju i remi na našem stadionu. Pripremili smo se na svaki scenario. Očekujem prije svega dobru utakmicu, da istrčimo sa maksimalnim samopouzdanjem, da stisnemo gas do daske od prvog minuta", rekao je hrvatski stručnjak.

Štimac je dodao da je Zrinjski objektivno kvalitetniji tim i da želi sezonu završiti onako kako navijači očekuju - novim trofejem. Po njegovom mišljenju, ovakve derbije odlučiće tri stvari:

"Znanje, glava, srce", podvukao je šef struke Zrinjskog.

Finalni duel igra se večeras od 18 časova na stadionu Zrinjskog, direktan prenos je na TV Arena Sport a revanš je sedam dana kasnije u Vrapčićima. Finale "Pod Bijelim brijegom" sudiće arbitar iz Zenice Ermin Sivac sa pomoćnicima Arnelom Novalićem iz Doboj Istoka i Stefanom Tešanovićem iz Istočnog Sarajeva.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Velež HŠK Zrinjski Kup BiH finale

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC