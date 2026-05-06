Sergej Milinković-Savić ili Kristijano Ronaldo: Ko će do titule u Saudijskoj Arabiji?

Al Hilal pobijedio u odloženom meču i prišao na dva boda zaostatka Al Nasru.

Činilo se do prije samo nekoliko dana da je Al Nasr na putu da osvoji novu šampionsku titulu u Saudijskoj Arabiji, a da će Kristijano Ronaldo i ovaj period svoje prebogate karijere učiniti uspješnim. Portugalac nije osvojio prvenstvo od kako se preselio u Aziju, a ove sezone njegova ekipa ima velike šanse da to uradi. Međutim, sada se pita i Al Hilal - tim sa kojim je Sergej Milinković-Savić već osvajao šampionat.

Nakon neočekivanog poraza Al Nasra prethodnog vikenda i pobjede Al Hilala (2:1) u ranije odloženom meču, razlika na vrhu tabele iznosi samo dva boda u korist Ronaldove ekipe. Sergej Milinković-Savić postigao je gol za izjednačenje, a zatim je Al Hilal u nastavku meča preokrenuo i pobijedio na utakmici koju je morao da riješi u svoju korist!

Bio je to osmi gol za srpskog reprezentativca, uz pet podijeljenih asistencija, u sezoni koja bi ponovo mogla da bude uspješna i za njega i za klub čiji dres nosi. Sada će se za titulu pitati oba velikana u Saudijskoj Arabiji, jer je na vrhu tabele razlika samo dva boda i sve je veoma neizvjesno pošto se Al Hilal uprkos zaostatku za prvim mjestom nalazi u boljoj formi.

Nakon što su oba tima odigrala po 31 meč u prvenstvu Saudijske Arabije, Al Nasr ima dva boda više od Al Hilala. To znači da će odluka o šampionu biti donijeta u posljednja tri kola, a zanimljivo je da nas u 33. kolu čeka međusobni okršaj ovih ekipa. Al Nasr će biti domaćin i braniće prednost na vrhu tabele, a oni šampionsku titulu čekaju od 2019. godine. Pogledjate tabelu:







