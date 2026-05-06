Sergej Milinković-Savić ili Kristijano Ronaldo: Ko će do titule u Saudijskoj Arabiji?

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Al Hilal pobijedio u odloženom meču i prišao na dva boda zaostatka Al Nasru.

sergej milinkovic savic protiv kristijana ronalda za titulu

Činilo se do prije samo nekoliko dana da je Al Nasr na putu da osvoji novu šampionsku titulu u Saudijskoj Arabiji, a da će Kristijano Ronaldo i ovaj period svoje prebogate karijere učiniti uspješnim. Portugalac nije osvojio prvenstvo od kako se preselio u Aziju, a ove sezone njegova ekipa ima velike šanse da to uradi. Međutim, sada se pita i Al Hilal - tim sa kojim je Sergej Milinković-Savić već osvajao šampionat.

Nakon neočekivanog poraza Al Nasra prethodnog vikenda i pobjede Al Hilala (2:1) u ranije odloženom meču, razlika na vrhu tabele iznosi samo dva boda u korist Ronaldove ekipe. Sergej Milinković-Savić postigao je gol za izjednačenje, a zatim je Al Hilal u nastavku meča preokrenuo i pobijedio na utakmici koju je morao da riješi u svoju korist!

Bio je to osmi gol za srpskog reprezentativca, uz pet podijeljenih asistencija, u sezoni koja bi ponovo mogla da bude uspješna i za njega i za klub čiji dres nosi. Sada će se za titulu pitati oba velikana u Saudijskoj Arabiji, jer je na vrhu tabele razlika samo dva boda i sve je veoma neizvjesno pošto se Al Hilal uprkos zaostatku za prvim mjestom nalazi u boljoj formi.

Nakon što su oba tima odigrala po 31 meč u prvenstvu Saudijske Arabije, Al Nasr ima dva boda više od Al Hilala. To znači da će odluka o šampionu biti donijeta u posljednja tri kola, a zanimljivo je da nas u 33. kolu čeka međusobni okršaj ovih ekipa. Al Nasr će biti domaćin i braniće prednost na vrhu tabele, a oni šampionsku titulu čekaju od 2019. godine. Pogledjate tabelu:



Sergej Milinković Savić gol za Lacio
Izvor: Arenasport/printscreen

