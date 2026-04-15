Gledaćemo mostarski derbi u finalu Kupa BiH! Rezervisti Zrinjskog slomili otpor Radnika

Zrinjski je trijumfovao u revanšu nad Radnikom i zakazao dvomeč sa Veležom.

U finalu Kupa BiH, 6. i 13. maja, gledaćemo dvomeč Veleža i Zrinjskog!

Nakon što su "rođeni" ranije tokom dana eliminisali Slogu Meridian, u odlučujućoj borbi za trofej su im se pridružili "plemići", koji su u revanšu trijumfovali nad Radnikom rezultatom 2:0, izborivši tako četvrto finale Kupa BiH u klupskoj istoriji.

Iz dosadašnja tri Zrinjski je izlazio kao pobjednik (2008, 2023. i 2024. godine), dok je Velež dva puta nastupio u finalu. Trofej je podigao 2022. godine, dok je poražen godinu dana kasnije upravo u duelu sa Zrinjskim.

Mučio se domaći tim sa žilavim izabranicima Duška Vraneševića, koji su u Bijeljini, u prvom odmjeravanju snaga, uspjeli da odole. U Mostaru su, međutim, poklekli u 84. minutu. Poslije izgubljene lopte igrača Radnika, uslijedila je odlična kontra Zrinjskog, koju je pogktom nakon asistencije Nemanje Bilbije krunisao rezervista Tomislav Kiš, koji je ušao u igru samo osam minuta ranije.

Upravo je pomenuti kapiten Zrinjskog mogao još ranije da dovede svoj tim u vođstvo, u jedinoj pravoj prilici do pogotka.

Na ulasku u posljednjih 15 minuta prvog dijela, igrači Radnika pogriješili su u dodavanju, da bi na kraju lopta na dvadesetak metara od njihovog gola stigla do Bilbije. Uputio je ofanzivac domaćih prizeman udarac, ali je uzdrmao stativu.

Konačan rezultat večerašnjeg meča postavljen je u drugom od četiri minuta nadoknade, kada su se u ulogama asistenta i egzekuzora našla još dvojica rezervista, Matej Šakota i Adi Nalić.

