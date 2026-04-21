Čuveni Italijan bira Vlahovića ispred Levandovskog: "Trenirao sam ga i dobro ga poznajem"

Italijanski trener Ćezare Prandeli govorio je o Dušanu Vlahoviću i značaju Srbina u Juventusu.

Poznati italijanski trener Ćezare Prandeli javno je pohvalio srpskog golgetera Dušana Vlahovića. Iako se velika prašina podigla vezana za bivšeg igrača Partizana - da li će ostati u klubu, hoće li pristati na smanjeni ugovor, hoće li igrati, a kada je zaigrao povrijedio se, pa je nova tema lako otvorena. "Stara dama" se trudi da zadrži Srbina, ali pod svojim uslovima i trenutno nam ostaju samo nagađanja.

Bivši selektor reprezentacije Italije Prandeli svojevremeno je trenirao i Fiorentinu, pa je imao priliku da, između ostalog, sarađuje i sa Vlahovićem. Bilo je to u klubu koji je proslavio Dušana, pa je Italijan jedan od trenera koji ima najbolji uvod u kvalitete reprezentativca Srbije. Zbog toga je u razgovoru za "La Gazzetta dello Sport", rođenog Beograđanina stavio ispred Roberta Levnadovskog.

Na pitanje da izabere između Roberta Levandovskog i Bernarda Silve, Italijan je rekao:

"Između njih dvojice, izabrao bih Silvu. Juventus već ima sjajnog centarfora u timu, to je Dušan Vlahović. Pokazao je da je dostojan Juventusa - kroz nastupe, kroz golove i vođstvom na terenu. Trenirao sam ga i dobro ga poznajem: ako bude zdrav, sa Spaletijem može imati sezonu u kojoj će postići od 25 do 30 golova".

I dok je jedan od glavnih tema gdje bi Dušan Vlahović mogao da nastavi karijeru, ako ne u Juventusu, Prandeli je spomenuo i potencijali odlazak u Milano. Uspon Vlahovića je bio vrtoglav, iz Partizana je stigao do Fiorentine, a onda do "stare dame" u čijim je redovima postao najplaćeniji u italijanskoj Seriji A. Međutim, sad kad je njegova budućnost pod znakom pitanja, poznato je da ga mnogi timovi žele.

Između ostalog, Srbina bi u svojim timovima voljeli da vide Barselona, Brajern, Milan... U slučaju da ostane u Italiji i zaduži dres jednog od velikana, Prandeli vidi veliku šansu da Milan bude konkurentan.

"Sa Dušanom, Alegri možda ne bi osvojio Skudeto, ali bi se borio sa Kivuom (trener Intera) do posljednjeg kola. Inter ima superiorniji tim i na kraju su se njihovi kvaliteti pojavili.Čestitke Kivuu: oživio je onoliko igrača, primijenio je drugačiji stil fudbala u Interu."

Ovo nije prvi put da je italijanski trener govorio o srpskom fudbaleru i napretku koji je zabiljležio u godinama za nama. Ne tako davno, pričao je i o karijeri koja je građena iz korijena, tik po dolasku Prandelija u Fiorentinu.

"Kada sam stigao, Dušan Vlahović je bio problem za sve. Izgledalo je kao da mu je suđeno da ode u (niželigaša) Pizu na pozajmicu. Pitao sam upravu da mi daju 15 dana sa njim tokom pauze zbog utakmica reprezentacije. Poslije toga, pričao sam sa njima i potvrdio im da je on napadač za Fiorentinu", rekao je u razgovoru za "Viva El Tur".

"Pitali su me nekoliko puta da li sam siguran u to, odgovorio sam im da sam apsolutno uvjeren u svoju tvrdnju", objasnio je bivši selektor Italije, kome je Fiorentina bila upravo posljednji tim, u sezoni 2020/21.

"Predstavio sam Dušanu brutalnu analizu. Objasnio sam mu kako bi trebalo da igra u svojoj ulazi - da ne bi smio da ide 'široko' i da nikada ne bi trebalo da se povlači nazad. A, onda sam mu obećao: 'Ako budeš radio ovo što ti kažem u naredne tri utakmice, neću te izvoditi iz igre'. I poslije te tri utakmice, nikad ga više nisam izvadio iz igre", prepričao je Italijan jako bitan sastanak.

Vlahović je odmah shvatio grešku.

"Šta je radio pogrešno? Borio se protiv defanzivaca, iako je trebalo da bude suprotno, da se defanzivci bore protiv njega. Kada je to shvatio, postao je standardni centarfor u Fiorentini", kazao je Prandeli.

